Pedro Amaral, proprietário do restaurante Amazônia Soul, localizado na Vila Mariana, conta todas as medidas que adotou para trazer mais segurança no atendimento pessoal.

Para as pessoas que estão em casa de quarentena, de resguardado ou fazendo home office, o Amazônia Soul intensificou o serviço de delivery, a fim de atender essa demanda. Esse serviço teve um grande crescimento na última semana, mas já era previsto pelo empresário.

“Muitos não conseguem parar totalmente a vida e precisam ir às ruas para trabalhar, sem contar a grande parcela de pessoas que não abrem mão do lazer, e saem diariamente para almoçar e jantar fora”, explica o empresário. Pensando no bem desses clientes e de seus colaboradores o restaurante tomou algumas medidas para combater a proliferação do coronavírus:

– Garçons e atendentes receberam instruções para não cumprimentar nenhum dos clientes; manteremos a cordialidade apenas com palavras;

– Reduzimos a quantidade de lugares no salão, e criamos uma distância maior entre as mesas, para que nenhum cliente tenha muito contato direto com os outros.

– Nossos cardápios estão sendo higienizados um a um, após seu uso em cada mesa.

Aumentamos a quantidade de bisnagas de álcool em gel no restaurante, deixando-o mais acessível a todos os clientes e funcionários.

– Maçanetas de portas são uma das maiores áreas de contágio do vírus, por esse motivo resolvemos deixar a porta do restaurante aberta, para que ninguém precise levar a mão até a maçaneta, e intensificamos a rotina de limpeza das portas e balcões.

Fonte: Pedro Amaral, proprietário do restaurante Amazônia Soul; horário de funcionamento: de terça a sábado, das 12h às 22h e aos domingos das 12h às 20h;

Rua Áurea, 361 – São Paulo – Vila Mariana