A CPTM (Companhia Paulista de Transporte Metropolitano) e a Farah Service firmaram parceria para gestão administrativa e financeira da Ciclofaixa Rio Pinheiros, localizada na Marginal Pinheiros (Linha 9 – Esmeralda). O extrato de doação de bens e serviços foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no sábado (29). Inaugurada em 2010 pela Companhia, a ciclofaixa é um espaço de lazer e prática esportiva na capital paulista e, desde sua inauguração, a via já recebeu cerca de 4,9 milhões de ciclistas e a média mensal é 40,6 mil.

A parceria é decorrente de chamamento público, que indicou as responsabilidades da Farah Service, com prazo de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser renovada até 60 (sessenta) meses. A iniciativa vai trazer uma economia de R$ 5,4 milhões para a CPTM.

Cabe à Farah Service, que há 33 anos atua na revitalização de áreas públicas urbanas, a manutenção, sinalização, limpeza e jardinagem dos 21,5 km de ciclofaixa. Os 40,6 mil ciclistas mensais vão se beneficiar com comunicação visual e sinalização da ciclovia mais moderna, kit de primeiros socorros, nova pintura e com a manutenção e pequenos reparos na via, dos seis pontos de apoio, gradis, pinturas, áreas verdes e jardinagem, itens de higiene (para os banheiros dos pontos de apoio), limpeza e coleta de resíduos.

A Farah também ficará responsável pelos consumos de serviços essenciais de fornecimento de água, saneamento básico e energia elétrica. Além desses serviços, a empresa vai implantar 40 (quarenta) postes de luz para melhorar a iluminação pública e instalar câmeras ao longo da ciclofaixa, que contribuirão para a vigilância e segurança dos usuários.

“A ação vai permitir uma economia aos cofres públicos de R$ 5,4 milhões ao longo dos três anos e trará mais conforto e mais qualidade de vida aos ciclistas que transitam pela capital paulista”, disse o presidente da CPTM, Pedro Moro.

Ciclofaixa Rio Pinheiros

Inaugurada em 27 de fevereiro de 2010, a ciclofaixa tem 21,5 quilômetros de extensão, entre a avenida Miguel Yunes (entre as estações Jurubatuba e Autódromo) e a estação Villa-Lobos – Jaguaré, ao longo da Linha 9 – Esmeralda. O funcionamento é diário, das 5h30 às 18h30, inclusive aos fins de semana e feriados.

Ao todo, são sete acessos: um pela avenida Miguel Yunes, nº 620; quatro junto às estações Jurubatuba, Santo Amaro, Vila Olímpia e Cidade Universitária; o sexto pela ciclopassarela da Prefeitura nas proximidades do Parque do Povo e o sétimo pela escada da ponte Cidade Jardim.

A ciclofaixa tem como diferencial seis pontos de apoio com banheiro, bebedouro e atendimento, localizados ao longo do percurso: Avenida Miguel Yunes, Santo Amaro, Vila Olímpia, Cidade Jardim, Cidade Universitária e Villa-Lobos/Jaguaré. Além disso, há um estacionamento para carros com 45 vagas, no acesso pela Avenida Miguel Yunes.

Pista provisória: em função das obras da Linha 17 – Ouro realizada pelo Metrô, um trecho com cerca de 4,5 km da ciclofaixa Rio Pinheiros está interditado, entre as estações Vila Olímpia e Granja Julieta. Para atender os ciclistas, o Metrô implantou uma via alternativa do outro lado da marginal Pinheiros, com acesso pela ponte Cidade Jardim e transposição pela ponte João Dias.

Ciclofaixa de Lazer

Prometidas para novembro, as ciclofaixas que costumavam ocupar vias da região servindo de lazer para moradores ainda não retornaram. Após o final do contrato com a prestadora antiga de serviços, a Prefeitura procura novos interessados, mas não informa nova data de início.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) publicou, no final de janeiro, no Diário Oficial da Cidade e em jornal de grande circulação, o comunicado de abertura de pregão eletrônico para a contratação de empresa para operar os 117 quilômetros da Ciclofaixa de Lazer.

A licitação prevê a operação por 12 meses, aos domingos e feriados, das 7h às 16h. Os interessados poderão fazer propostas para operar cada um dos quatro lotes que dividirão os 117 quilômetros de Ciclofaixa de Lazer. Até o momento, nenhum resultado foi divulgado.

Enquanto isso, não há mais sinalização aos domingos e feriados para trechos exclusivos nas vias ao uso dos ciclistas. O hábito dos cidadãos, porém, continua e é possível ver aos fins de semana famílias inteiras percorrendo as vias da região.