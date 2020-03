Você tem um amigo bagunceiro que não respeita as regras da casa e não obedece quando você manda? Criador de cães há mais de 20 anos, Marcelo é dono do perfil @cachorrosaudavel no Instagram e explica como ter um cão mais obediente. “Basicamente, todo dono de cão precisa ensinar o que é ‘não’ e o que é ‘sim’”, explica o especialista, que dá as dicas:

– Ensine a seu cachorro o que você não gosta que ele faça. Diga ‘Não”, bem forte, mostre que está bravo (a).

– Associe essa palavra a um incomodo, algo que ele não gosta. Isso não significa causar dor, ou machucar seu cachorro: trata-se apenas de um simples e leve incomodo, como fazer um ventinho no focinho, ou deixar de castigo no “cantinho da disciplina” por dois minutos.

– Ensine seu cachorro o que você gosta. Depois que seu cachorro obedecer ao comando, dê um prêmio para ele, como um petisco.

– Associe esse comportamento positivo com uma palavra como “isso” ou “muito bem”.

Reforços positivos dentro do “não”

“Se você estiver dando mais respostas negativas do que positivas, você está fazendo errado. Você precisa dar muito mais reforços positivos, até dentro do ‘Não!’. Por exemplo: você está com um pano ou toalha na mão, aí seu cachorro morde e puxa, e você diz “Não, solta”, e ele solta. Ótimo, diga ‘muito bem’ e dê um petisco. Fazendo isso, seu cachorro vai sempre querer ganhar petiscos, com isso vai fazer sempre o que você mandar!”, explica Marcelo.

Fonte: Marcelo, criador de cães (@CachorroSaudavel)