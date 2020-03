Quem nunca passou por uma ilusão na vida? Viver nessa ilusão, entretanto, é um grande precipício para atrasar sua vida. Entenda de fato o que é, e como se livrar de ser uma pessoa iludida. A ilusão nada mais é do que um conceito que surge na sua imaginação, um erro nos sentidos, em que você acredita que determinada coisa é real, mas não é. Não podemos confundir sonhos com ilusão: são coisas totalmente distintas. “Você cria uma realidade que não é real, e coloca para você como se fosse, ela vai fingindo que a outra pessoa possui características que só ela enxerga, e você vai se enganando com isso”, explica a terapeuta Wanessa Moreira.

Muitas pessoas acreditam que a ilusão só acontece em relacionamentos. Ledo engano, ela pode acontecer em várias situações, como ambiente de trabalho, em casa e no cotidiano. “Você sabia que se colocar em segundo plano, ou seja, se deixar para depois, também é uma ilusão? Se esse depois não for programado, ele pode nem chegar, e você atrasa de tal forma sua vida que nem sentirá o tempo passar, pelo simples fato de se iludir”, completa.

“Muitas vezes você fica preso no bolsão da ilusão, você acredita que o seu papel é esperar, pois acredita que uma hora todas as outras pessoas ao qual você colocou seu valor vão te reconhecer, e isso pode não acontecer. A pessoa iludida vive uma vida imaginária fora da sua mente e outra dentro. Acontecem várias situações que não gosta, mas dentro da sua mente você entrega respostas para todas elas.”, diz Wanessa.

As redes sociais são a prova concreta que a ilusão existe e está pronta para te pegar. O mundo “internético” sobrevive através de ilusões de pessoas que gostariam de viver aquilo e não vivem, fantasiam coisas na memória para atrair cada vez mais likes, demonstram felicidade em todo momento, mas não estão felizes naquele momento, vivem numa bolha chamada: ilusão. “Cada pessoa tem a sua própria verdade, sua própria crença, os seus valores, sua cultura e isso tem que ser respeitado. Agora se você fica na ilusão de que a sua vida vai ser como você imagina, com certeza vai se perder na ilusão”, finaliza.

Fonte: Wanessa Moreira, terapeuta