A renomada chef Silvia Percussi apresenta um menu inspirado em receitas clássicas romanas, batizado de Roma, até o próximo dia 29, na Vinheria Percussi, em Pinheiros. Roma, a capital da Itália, é uma cidade cosmopolita, enorme, com quase 3.000 anos de arte, arquitetura e cultura influentes no mundo todo e à mostra. O menu tem como prato principal, a massa em 3 formatos: Fusilli, Tonnarelli e Sphaghetti. Será servido em 3 tempos, no almoço e jantar, incluindo, uma entrada, um prato principal e uma sobremesa (R$ 107). A opção de menu harmonizado sai por R$170. É necessário fazer reserva pelo telefone: (11) 3088-4920 ou pelo site www.percussi.com.br/restaurante.

Menu Roma:

L’antipasto

Fritti romani: Suppli ‘al telefono’, baccalà e zucchine

La Pasta

Tonnarelli All’amatriciana: Massa fresca artesanal com tomates, queijo de ovelha, ‘pancetta’ e pimenta

Spaghetti Alla Carbonara: Massa seca italiana ‘guanciale’, ovos caipiras e queijo de ovelha

Fusilli Alla Gricia: massa fresca artesanal com ‘pancetta’ e queijo de ovelha

La dolcezza

Crostata Di Visciole Romana: Torta crocante coberta de geléia de cerejas negras

Serviço:

Vinheria Percussi

Rua Cônego Eugênio Leite, 523 – Jd. América

www.percussi.com.br

Horário: terça a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h; sábado, das 12h às 16h30 e das 19h à 0h; domingo, das 12h às 16h30