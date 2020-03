A Prefeitura, por meio da SPTrans, informa que a partir de amanhã (14), durante as obras de modernização de abrigos da ‘Parada Vital Brasil’, sentidos bairro e centro, o atendimento aos passageiros será feito provisoriamente no primeiro abrigo, instalado na avenida Professor Francisco Morato, nº 100, próximo à rua M.M.D.C.

Segurança viária

A Prefeitura está promovendo um movimento de conscientização sobre segurança viária, com o objetivo de mobilizar e engajar a população nos esforços para a redução do número de mortes e acidentes no trânsito. Ao longo de 2018, a capital paulista registrou 849 vítimas fatais no trânsito.

A ação, que envolve a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), a Secretaria do Governo Municipal (SGM) e a Secretaria Especial de Comunicação (Secom), tem como mensagem principal o slogan “Hoje Não. Movimento pela Vida Segura no Trânsito”, baseada no Plano de Segurança Viária – Vida Segura.

Veja as linhas envolvidas

6250/10 Jd. Jaqueline – Term. Bandeira; 702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém; 7458/10 Jd. Boa Vista – Est. da Luz; 7545/10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo;7545/21 CDHU Butantã – Pça. Ramos de Azevedo; 775P/10 Jd. Guaraú – Metrô Ana Rosa; 778R/10 Cohab Raposo Tavares – Term. Princ. Isabel; 778R/21 Cohab Raposo Tavares – Term. Princ. Isabel; 7903/10 Jd. João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo; 8019/10 Pq. Continental – Metrô Butantã; 8024/10 Jd. Jaqueline – Butantã; 8075/10 Term. Campo Limpo – Metrô Butantã; 809P/10 Term. Campo Limpo – Term. Pinheiros; 857A/10 Term. Campo Limpo – Metrô Sta. Cruz; 857P/10 Term. Campo Limpo – Paraíso; 857P/21 Campo Limpo – Paraíso; 857R/10 Term. Campo Limpo – Aclimação; 8610/10 Jd. Paulo VI – Term. Bandeira; 8700/1 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo; 8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo; 8700/21 Lgo. do Taboão – Pça. Ramos de Azevedo; 8700/22 Hosp. das Clínicas – Term. Campo Limpo; 8700/24 Lgo. do Taboão – Pça. Ramos de Azevedo; N706/11 Term. Campo Limpo – Term. Pinheiros e N842/11 Term. Pinheiros – Cohab Raposo Tavares.

Para mais informações sobre itinerários ligue 156.