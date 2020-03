Amanhã (14) e domingo (15), o Memorial da América Latina recebe mais um festival triplo de sabores. Trata-se do Festival de Torresmo, o primeiro Festival de Costela e, claro, uma cerveja bem gelada no Festival de Cerveja Artesanal. Eles acontecem das 11 às 21h com entrada gratuita.

O Memorial da América Latina fica ao lado da estação de metrô/trem Barra Funda, com pontos de ônibus nas proximidades, além de ciclofaixa e bicicletário no portão 09 e estacionamentos pagos nos portões 04 e 15 (R$ 25). O cardápio do Festival de Torresmo está recheado de opções deliciosas como fatia de torresmo a (R$15); lanche de torresmo a partir de (R$20); torresmo de rolo a partir de (R$30); torresmo pururuca palito a partir de (R$20); barca de torresmo a partir de (55); torresmo na taça a partir de (R$30); porção de torresmo de barriga a partir de (R$35).

Agora, para quem aprecia uma boa costela assada, tem costela com vários acompanhamentos como arroz na cerveja preta, farofa de ovo e vinagrete a partir de (R$40); costela com mandioca cozida e vinagre a partir de (R$60); costelinha ao barbecue, batata rustica, milho e cebola a partir de (R$60); terá também vaca atolada a partir de (R$45); porco paraguaio com arroz biro biro, purê de mandioca, ervilhas e milho a partir de (R$60), entre outros.

Com uma comilança dessas, a criançada também não pode ficar de fora, e para elas tem uma área kids divertidíssima com infláveis e outros brinquedos a partir de (R$ 8). E caso surja algum imprevisto em relação a higiene dos pequenos, não precisa se preocupar, pois há, no local, um fraldário. O evento também conta com música ao vivo a partir das 13h.

Serviço:

Festival do Torresmo, Costela e Cerveja Artesanal

14 e 15/3, das 11h às 21h

Memorial da América Latina

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 ­– Barra Funda