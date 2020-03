Os problemas bucais não são, infelizmente, uma exclusividade dos seres humanos. Os pets também estão suscetíveis a desenvolver doenças como a gengivite, o tártaro e muitas outras. Uma das principais consequências disso é a ocorrência da temida dor de dente em cães, um sintoma bastante desconfortável e que pode prejudicar o dia a dia do animal.

Para compreendermos melhor a origem dessa dor, precisamos falar sobre as doenças bucais mais prevalentes entre os cães.

Além disso, conhecer os sintomas que podem indicar que o pet está com algum desconforto bucal é algo extremamente importante para que os tutores saibam quando devem intervir.

A Dra. Livia Romeiro, do Vet Quality Centro Veterinário 24h, explica melhor quais são as causas, sintomas e, claro, maneiras de tratar e prevenir as doenças bucais em cães, fazendo com que eles não sintam dor e tenham a sua qualidade de vida prejudicada.

– O que causa a dor de dente em cães?

A dor de dente em cães é, na realidade, um incômodo que acomete estruturas muito mais internas do que aquelas que vemos ao abrir a boca do animal. Os dentes são estruturas utilizadas para partir e mastigar alimentos e que têm, em seu interior, partes como a polpa, a raiz e os nervos. São elas que causam a sensação de desconforto no animal. Por isso, para que um dente passe a doer, é necessário que haja uma exposição dessas estruturas internas e que se perca, portanto, a proteção do dente propriamente dito. Assim, podemos dizer que a dor em cães é bem parecida com a nossa e que tem, portanto, causas semelhantes.

– Como podemos identificar esse tipo de problema?

Apesar de sentirem muita dor, é muito comum que os cães que estejam passando por infecções dentárias e outros problemas na região não demonstrem esse fato aos seus tutores.

Esse tipo de comportamento é muito comum aos animais, que não gostam de mostrar esse tipo de vulnerabilidade. No entanto, alguns sinais podem nos dar indicativos de que o pet está sofrendo com dores de dente. Alguns deles são vermelhidão na gengiva; presença de placas ou furos nos dentes; diminuição do apetite; emagrecimento; recusa a se alimentar de comidas muito duras; parecer que está tentando tirar algo da boca com a pata; mau hálito; inchaço nas bochechas; sangue nos alimentos ou nos brinquedos; mastigar apenas de um lado da boca; saliva mais grossa (por vezes com a presença de sangue) e relutância com carinhos próximos à boca. Caso o tutor note um ou mais desses sinais, não deixe de levar o seu pet ao veterinário.

A seguir, listamos as principais doenças bucais que acometem os pets:

– Fratura dos dentes: a quebra dos dentes dos cães pode fazer com que as estruturas internas sejam expostas, contribuindo para o aumento das chances de infecções e muita dor.

– Gengivite: a gengivite é a inflamação da gengiva, causada principalmente pelo acúmulo da placa bacteriana na região de junção entre os dentes e a gengiva.

– Periodontite: é o acumulo da placa bacteriana na superfície dos dentes.

– Como prevenir os problemas na região bucal canina?

A primeira dica para evitar esse tipo de problema é, sem dúvidas, escovar o dente do pet e investir em consultas periódicas com um veterinário, para que ele explique como realizar essa escovação e como prevenir de outras maneiras a doença periodontal. A escovação dos dentes do pet, deve ser feita pelo menos três vezes por semana com o uso de produtos específicos para os cães. Outra dica é comprar ossinhos e petiscos que tenham como objetivo a limpeza dos dentes.

– Quais são os tratamentos feitos para tratar a dor de dente em cachorro?

É necessário falar também sobre os tratamentos mais eficientes na hora de tratar esse tipo de ocorrência. Em primeiro lugar, há o tratamento medicamentoso, que envolve o uso de analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios e que são recomendados por um odontologista veterinário.

Fonte: Dra. Livia Romeiro, do Vet Quality Centro Veterinário 24h (www.vetquality.com.br)