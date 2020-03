Com investimento de R$ 155 milhões, a Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo inaugura Novo Anexo da Unidade Pompeia, com serviços de internação, centro médico e reabilitação. A obra tem área total de 22 mil m² e 10 andares, com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento às demandas da região, oferecendo uma estrutura diferenciada com foco nas especialidades cirúrgicas da Rede, como Ortopedia, Neurologia, Cardiologia e Oncologia. A novo espaço contempla ainda a sustentabilidade, com o uso de painéis solares, parede e coberturas verdes, além de fachadas unitizadas. A interligação com a Unidade é feita por meio de duas passarelas, no primeiro e no sexto andar; e um túnel, no terceiro subsolo, unindo as áreas de apoio e o estacionamento.

Serviço:

Hospital São Camilo

Novo Anexo da Unidade Pompeia

Rua Barão do Bananal, 1111

www.hospitalsaocamilosp.org.br

(FOTO)

Esquerda para a direita:

Dr. Carlos Eduardo Lodovici Tavolari, Diretor de Relacionamento com o Mercado

Fausto Demarchi, Diretor de TI

Angelica Sampaio, Diretora de Recursos Humanos

Romeu Linhares de Freitas, Diretor Financeiro

Anderson Cremasco, Diretor de Operações

Dr. Fabio Kawamura, Diretor da Unidade Pompeia da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo