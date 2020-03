Dois Irmãos — Uma Jornada Fantástica é a nova aposta da Pixar

Após a conquista do Oscar 2020 de Melhor Animação com Toy Story 4, a Pixar resolve investir agora no universo fantástico de fadas e dragões a fim de retratar o drama do elfo Ian, um adolescente inseguro que ainda não superou a morte do pai. Com a ajuda do irmão, os dois embarcam numa extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor.

Dois Irmãos — Uma Jornada Fantástica. Direção: Dan Scanlon. Animação. (Onward, EUA, 2020, 102min). Livre.

O Lado Bom da Vida e ‎A Culpa é das Estrelas

A excelente atriz Elle Fanning, que interpretou recentemente uma estudante de sorriso fácil no filme de Woody Allen, Um Dia de Chuva em Nova York, aqui, no novo longa original da Netflix, tornou-se uma colegial tristonha e carrancuda após o recente suicídio da irmã. No momento mais difícil da vida, Violet (Elle Fanning) é amparada pelo colega Theodore Finch (Justice Smith), igualmente problemático em razão de transtornos mentais (obsessivos) que lembram o comportamento da louca Justine (Kirsten Dunst) de “Melancolia”, dirigido por Lars von Trier. Theodore é um garoto extremamente ousado com incríveis alterações no humor; a forma que encontrou de fugir dos traumas de infância. Entretanto, um trabalho em dupla que consiste em viajar “Por Lugares Incríveis” dentro do próprio estado de Indiana, acaba fortalecendo os laços e a baixa autoestima dos dois.

Por Lugares Incríveis. Direção: Brett Haley. Drama. (All the Bright Places, EUA, 2020, 107 min).

Nota: 4,0

Relacionamento por celular ou ao vivo?

Phil (Adam Devine) desde criança já inaugurava os primeiros celulares de tela verde do país, transformando-se mais tarde em um nerd adulto viciado e sem vida social, a exemplo de “O Virgem De 40 Anos”. Isso até comprar o último modelo com inteligência artificial faz tudo. Jexi (Rose Byrne), ao contrário da meiga voz sexy de Scarlett Johansson do filme Ela, nasceu sarcástica porque já morre de ciúmes da primeira namorada de Phil, uma ativa ciclista, interpretada por Alexandra Shipp. Jexi tenta convencê-lo de todo jeito a manter a mesma vidinha sedentária ao seu lado. Um filme bobo e divertido com ideias legais e originais.

Jexi — Um Celular sem Filtro. Direção: Jon Lucas e Scott Moore. Comédia (Jexi, EUA – 2019, 84min). 16 anos.

Nota: 2,5

A palavra convence, o exemplo arrasta

Você Não Estava Aqui é tão bom e ainda mais intimista que o excelente Eu, Daniel Blake, do mesmo diretor, Ken Loach. Na trama, Ricky Turner (Kris Hitchen) é um assíduo funcionário, comprometido a realizar dezenas de entregas por dia conduzindo a própria van no trânsito caótico e cheio de imprevistos de Newcastle upon Tyne, norte da Inglaterra; subordinado mecanicamente 14 horas por dia a uma empresa pragmática, focada em resultados práticos, independente da boa intenção e de todo esforço hercúleo dos contratados. Esse dia a dia estressante é análogo ao do agitado personagem da empresa nacional de Correios, Fedex (interpretado por Tom Hanks, antes de se tornar um “Náufrago”). Como nas melhores famílias de classe média, Ricky ainda precisa lidar com as rebeldias criminosas do típico filho adolescente problema, Seb, apesar de toda estrutura e amparo constante dos competentes servidores públicos à sua disposição. Em contrapartida, para contrabalancear o conturbado ambiente familiar, temos a filha caçula exemplar, Liza, que ajuda a mãe Abbie nos afazeres de casa. Abbie é uma cuidadora de idosos doentes e pessoas com deficiência mal-humoradas.

Você Não Estava Aqui. Direção: Ken Loach. Drama. (Sorry We Missed You, Inglaterra/França/Bélgica, 2019, 101min). 14 anos.

Nota: 4,0