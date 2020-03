O Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura (CMEC) da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) realiza o 1º Encontro Liberdade para Empreender – protagonismo feminino nos negócios, nesta terça-feira (10/3), a partir das 9h30, na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Para Ana Claudia Cotait, presidente do CMEC, o encontro vai unir reflexões de profissionais de todos os gêneros, podendo assim alcançar a compreensão de como estão decodificando o protagonismo feminino hoje no mundo, nas empresas, nos negócios ou nos seus empregos. “Queremos juntar as mais diversificadas visões – de mulheres e homens protagonistas em seus setores – para estimular o espírito de empreendedorismo no universo feminino. Nosso objetivo é criar uma onda de entusiasmo em todo o País, uma vez que isso contribui diretamente com crescimento das mulheres no mercado interno”, diz.

Idealizado para integrar as comemorações do Dia Internacional da Mulher (8/3), o evento tem como intuito proporcionar às empreendedoras espaço e voz para que se sintam à vontade para debater negócios, ouvir lideranças e promover networking. “Ter um ambiente onde elas sejam bem recebidas por profissionais – onde possam debater sobre suas dificuldades e necessidades – é muito importante neste momento de empoderamento feminino no mundo empresarial”, explica.

Haverá palestras e debates com empresárias, empreendedoras e executivas, como Luiza Helena Trajando, presidente do Conselho do Grupo Magazine Luiza; Jô Nascimento, embaixadora da L’Oréal Professional; Ângela Hirata, executiva famosa pela internacionalização da marca Havaianas; Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora (RME); Marisa Cesar, CEO Mulheres do Brasil; Maitê Schneider, fundadora da organização Transempregos; Marcella Kanner, diretora de marketing da Riachuelo; Fernanda Dunelli, fundadora da Dunelli Casa e Adriana Flosi, vice-presidente da Facesp. A representação masculina ficará por conta de Alfredo Cotait, presidente da ACSP e Facesp; Ives Gandra Martins, jurista e escritor; Gabriel Kanner, presidente do Instituto Brasil 200; Ivan Hussni, diretor técnico do Sebrae-SP, e Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel, entre outros.

O encontro contará com palestras e painéis que abordarão temas sobre os desafios do empreendedorismo, histórias de empreendedoras de sucesso, importância dos movimentos femininos, entre outros temas. A atriz Eva Wilma será homenageada com o prêmio Tarsila do Amaral por seu protagonismo na arte e na cultura do Brasil.

ACSP

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em seus 125 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua diretamente na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Além do seu prédio central, a ACSP dispõe de 15 Sedes Distritais, que mantêm os associados informados sobre assuntos do seu interesse, promovem palestras e buscam soluções para os problemas de cada região.

FACESP

A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), com 56 anos de existência, promove a união das “forças vivas” do Estado de São Paulo, estimulando os empreendedores paulistas a participar da vida política, econômica e social do Estado e do País. É uma entidade de âmbito estadual, com a missão de integrar o empresariado paulista por meio das Associações Comerciais de cada município, atuando em ações que tenham por objetivo a luta pelas liberdades individuais, o apoio à livre iniciativa, a unidade da classe empresarial e a garantia da democracia e do desenvolvimento. Atualmente, mais de 420 Associações Comerciais integram a Facesp e lutam, juntas, pela bandeira do empreendedorismo.

Programação

09h30 – Credenciamento

10h30 – Abertura oficial – com Alfredo Cotait, presidente da ACSP e Facesp

11h – Palestra A importância da vida associativa – com Ana Claudia Cotait, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura (CMEC) da ACSP e Facesp

Mediadora: Larissa Campagner

Debatedores:

Adriana Flosi – vice-presidente da Facesp

Roberto Mateus Ordine – vice-presidente da ACSP e Facesp

Wilson Rodrigues – diretor da Faculdade do Comércio de São Paulo (FAC-SP)

Flávia Viana – superintendente Comercial ACSP (Associativismo)

Roseli Garcia – diretora- executiva Boa Vista Serviços

Rita Campagnoli – coordenadora de Comércio Exterior da Facesp

Alessandra Andrade – vice-presidente de relações com a juventude e inovação da ACSP

Facesp Mulheres

Ivan Hussni – diretor técnico do Sebrae-SP

12h – Painel Atitude Empreendedora – com Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora (RME)

13h – Pausa para refeição

14h – Painel Mulheres que fazem acontecer

Mediadora: Marisa Cesar, CEO Grupo Mulheres do Brasil

Debatedores:

Claudia Luna – presidente Comissão Mulher Advogada

Hortência Osaqui – empreendedora Rural do Pará

Marcella Kanner – diretora de marketing da Riachuelo

Maitê Schneider – embaixadora da Rede Mulher Empreendedora (RME) e co-fundadora do Transempregos

15h – Painel de Empreendedores: Convivendo com elas

Mediador: Ramy do Estilo Ramy

Debatedores:

Alfredo Cotait – presidente da ACSP e Facesp

Ives Gandra Martins – Jurista e escritor

Gabriel Kanner – presidente do Instituto Brasil 200

Geraldo Rufino – fundador da JR Diesel

16h – Painel Mulheres no comando de grandes negócios

Mediadora: Vanessa Palazzi

Debatedores:

Paula Torres – empresária da loja de calçados Paula Torres

Jô Nascimento – embaixadora da L’Oréal Professional

Monica Monteiro – diretora da BandNews

Fernanda Dunelli – fundadora da Dunelli Casa

17h – Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Grupo Magazine Luiza, entrevista Ângela Hirata, executiva que internacionalizou a Havaianas

18h – Homenagem a atriz Eva Wilma – Prêmio Tarsila do Amaral

18h30 – Coquetel de encerramento

Durante os Painéis:

Pitchs – A importância dos Movimentos Femininos

Mediadora: Marisa Cesar, CEO do Grupo Mulheres do Brasil

Vanessa Palazzi – idealizadora do blog Mulheres de 40 e coordenadora do GT de empreendedorismo da Virada Feminina

Soraia Petris – Movimento Raça Forte

Priscilia Queiroz – Mulheres que Decidem

Katia Teixeira – PBW

Lilian Schiavo – presidente da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias (OBME)

Marly Lamarca – Virada Feminina

Agenda

1º Encontro Liberdade para Empreender – protagonismo feminino nos negócios

Dia: 10/03/2020 (terça-feira)

Horário: a partir das 9h30

Local/End.: FecomercioSP, rua Doutor Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo/SP