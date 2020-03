Instituição celebrou 65 anos de sua fundação junto à comunidade escolar, participando da revitalização do Bosque das Jabuticabeiras no Parque Burle Marx

O Colégio Franciscano Pio XII, instituição de educação localizada no Morumbi, em São Paulo, celebrou seus 65 anos de história no Parque Burle Marx. Em uma ação colaborativa de alunos e famílias, a instituição entregou, em novembro de 2019, a revitalização do Bosque das Jabuticabeiras e realizou o plantio de 65 novas árvores, entre jabuticabeiras e espécies de Mata Atlântica.

Os protagonistas desta celebração foram os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, que estudaram a biografia de Burle Marx, assim como os alunos de maternal, que estudaram as jabuticabeiras, e presentearam o Parque Burle Marx e seus frequentadores com o plantio das mudas.

“Temos muito orgulho, nas comemorações de nossos 65 anos, de promover este projeto que tem por objetivos preservar a natureza e a cultura de nossa cidade, bem como estreitar os laços com um parceiro tão importante de nosso entorno, como a Fundação Aron Birman, que compartilha dos mesmos princípios que nós no que tange à manutenção e à preservação da história da cidade”, diz Fátima Lopes dos Santos Miranda, diretora do Colégio Franciscano Pio XII.

Ainda, como parte das comemorações, foi plantado um exemplar do Poste da Paz – que foi projetado no Maker Space do Colégio -, ação que faz parte da iniciativa internacional “Peace Pole Project”. A instituição, que também celebrou 20 anos de plantio deste pequeno obelisco em seu espaço, estendeu ao Parque Burle Marx a implantação do monumento, criado para lembrar do compromisso de trabalhar por um mundo mais pacífico. O obelisco traz a frase “Que a Paz prevaleça na Terra”, criada pelo poeta e filósofo japonês Masahisa Goi em 1955, nos idiomas português, inglês, espanhol e o hebraico. Desde sua criação, o poste já foi plantado em todo o globo, com mais de 250 mil exemplares.