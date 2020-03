Se sentir especial é mais do que ganhar um dia só seu, é receber todo o carinho, reconhecimento e valor merecido. Afinal, ser mulher significa muito, não é mesmo? Desta forma, pensando em homenagear suas clientes no Dia Internacional da Mulher, domingo, 8 de março, o Boteco Todos os Santos, um dos mais famosos bares de música ao vivo da noite paulistana, localizado na Vila Madalena, tradicional bairro boêmio da Zona Oeste da cidade, trará diversas novidades e presente s inusitados.

Com abertura às 12:00 e entrada VIP até às 00:00, as primeiras 50 mulheres a chegarem na data serão recebidas de uma forma inusitada, com uma generosa dose oferecida por um tequileiro. Além disso, serão distribuídos chocolates sortidos para todas as clientes presentes.

Outro mimo inédito para selar a data, é o sorteio de 2 vouchers beauty day completos – em parceria com o espaço de beleza Ellas Studio, fundado pela renomada cabeleireira Luciana Alvarez, que já atendeu celebridades como Gretchen e Zilu Camargo, localizado no coração da Vila Madalena. O bar selecionará – na noite da mulher – duas comandas aleatórias para serem presenteadas com um dia no salão com direito a corte de cabelo, reconstrução, escova, manicure, pedicure e uma drenagem miracle touch. Além disso, as sortudas que ganharem os vouchers poderão presentear uma amiga com um cupom de 50% de desconto em todos os procedimentos do espaço.

Para deixar o dia ainda mais animado e em clima de comemoração, a programação musical da casa contará com a participação de Janaina Theodoro – sambista renomada que, em 2016, abriu uma temporada de shows do Arlindo Cruz e se apresentou na Cinemateca, além de já ter participado do palco principal da Virada Cultural de São Paulo, em 2010 -, apresentando ao lado do grupo Samba Alado. Na sequência, quem assume é o carismático Juninho Vox, pagodeiro que chega para deixar o público nas alturas com o seu partido alto e contagiante.

Buscando sempre oferecer a melhor experiência aos seus clientes, o estabelecimento está preparado para suportar as altas temperaturas com 8 ares condicionados e 3 exaustores altamente capacitados para manter o local climatizado – espalhados em cantos estratégicos da casa, proporcionando um ambiente ainda mais agradável.

O local é dividido numa área interna com salão grande e confortável; tem o espaço Jardim, onde o público fica próximo aos grupos aproveitando a música; e o Piso Superior bem espaçoso com visão privilegiada do palco, banheiros exclusivos, três televisores e caixa próprio para não pegar fila na hora de pagar – camarote ideal para festas de aniversário e confraternizações.

*A programação está sujeita a alterações, mas respeitando sempre o estilo e padrão musical dos artistas. Confira a programação de música ao vivo e promoções, atualizadas diariamente, no site e na página do Facebook.

Serviços:

Boteco Todos os Santos – Dia da Mulher

Rua Aspicuelta, 585 – Vila Madalena

Preço: consultar

Cartões: Visa, Master, Elo, Amex e Dinner

Acesso para deficientes físicos

Música ao vivo

Ar condicionado e gerador de energia

Estacionamento: R$ 25,00

Reservas: (11) 2574-1157 ou reserva@botecotos.com.br

Consultar vésperas e feriados

www.botecotodosossantos.com.br

Sobre o Boteco Todos os Santos

Fundado em 2013 pelos sócios Lauro Maciel, Lélio Borges e Silvio Iacovone, o Boteco Todos os Santos é um dos mais famosos bares de São Paulo, localizado na Vila Madalena – tradicional bairro boêmio da Zona Oeste da cidade. Como diferencial, o estabelecimento abre de quarta a domingo oferecendo comanda individual, música ao vivo, cerveja gelada, pratos e petiscos tradicionais de boteco, além da característica como bar Happy Hour estendendo-se pela madrugada como balada.