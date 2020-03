A Adega Santiago Cidade Jardim promove um Wine Dinner na próxima terça-feira (10), a partir das 20h, em parceria com a importadora Mistral. Na ocasião, o público poderá provar receitas exclusivas da casa harmonizadas com excelentes rótulos.

Inaugurada em 2013, a unidade se divide em salão, mezanino e área externa, com vista para o skyline da cidade. A decoração é rústica, com móveis de madeira e um agradável bar na entrada. O cardápio oferece receitas espanholas com influências portuguesas, incluindo muitas opções para compartilhar. Vale destacar o balcão de peixes e frutos do mar, com ingredientes sempre frescos, além da sessão de salumeria. Confira o menu do jantar da próxima terça-feira, que sai por R$ 260 /pessoa (incluso água e café/serviço opcional). As reservas podem ser feitas pelo telefone (11) 3758 4446.

Couvert:

Azeitonas marinadas e amêndoas torradas

Entrada:

Tapas de anchova ou Tostada de tomate fresco e jamón

Vinho: Branco – Basa Rueda 2018 (Telmo Rodrigues/Espanha)

Primeiro prato:

Lula recheada com arroz de tomate

Vinho: Tinto – Gaba do Xil Mencia 2015 (Telmo Rodrigues/Espanha)

Segundo prato:

Costela assada com mandioca crocante

Vinho: Tinto – LZ Rioja 2018 (Telmo Rodrigues/Espanha)

Sobremesa:

Bolinho de chuva com doce de leite

Vinho: Duke of Clarence Rich (Blandy´s/Portugal)

Serviço:

Adega Santiago – Shopping Cidade Jardim

Shopping Cidade Jardim – Av. Magalhães de Castro, 12000 – 4º piso

www.adegasantiago.com.br