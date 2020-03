Comandado pelo chef Carlos Bertolazzi, em parceria com o empresário Dudu Pereira, o restaurante italiano Zena, que fica à rua Peixoto Gomide, 1901, nos Jardins, é conhecido por sua gastronomia inspirada na região da Ligúria, mas em especial, por seu gnocchi. Com uma seção exclusiva no menu com diversas versões do prato, a casa segue a tradição e todo dia 29 comemora o Dia do Gnocchi da Fortuna. Em 2020, ano bissexto, o público ganha mais um mês para degustar a massa e para tal, o Zena apresenta seu novo Gnocchi di ricotta e spinaci – gnocchi de ricota e espinafre na manteiga com sálvia, abóbora e raspas de limão siciliano (R$ 56).

Reza a lenda que São Pantaleão, em um 29 de dezembro, andava pelas ruas de um vilarejo na Itália, vestido de andarilho. Já faminto, bateu em uma casa e pediu o que comer, a família era grande e possuía pouca comida, mas não hesitaram em dividir – o prato, um gnocchi separado em sete bolinhas para cada. São Pantaleão comeu, agradeceu e se foi. Ao retirar os pratos, a família percebeu quantias de dinheiro embaixo de cada um. Assim nasce a tradição de comer gnocchi todos os dias 29, seguindo o ritual: as primeiras sete bolinhas em pé fazendo pedido e com uma moeda embaixo do prato.

Sobre o Zena

Aberto do almoço ao jantar, o restaurante é bastante convidativo a quem quer apreciar ainda drinks de receitas exclusivas, ou vinhos, expostos em uma “geladeira de padaria” – herança do estabelecimento antecessor -, que facilita o acesso e escolha do cliente sobre seu rótulo preferido. Entre eles, está o Zena Rosso, vinho da casa produzido artesanalmente na região de Monferrato, da região italiana do Piemonte, no noroeste do país.

Serviço:

Zena Rua Peixoto Gomide, 1901 – Jardins

Horário de Funcionamento: de terça a quinta-feira, das 12h às 16h e das 18h às 23h; sexta e sábado, das 12h à 0h e domingo, das 12h às 23h

www.zenacaffe.com.br