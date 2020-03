Apesar da grande popularidade desse bichinho tão amado, ainda existem muitos mitos sobre eles, e se realmente são mais resistentes que os cães de raça, se vivem mais tempo e se podem comer qualquer coisa.

Quais cães são considerados vira-latas?

Primeiramente, é preciso ter em mente que todo cão é único. Não importa se possui uma raça definida ou não. Os cachorros considerados vira-latas ou SRD (sem raça definida) são aqueles provenientes da mistura de raças em seu código genético. E isso independe se o pai ou a mãe venham de linhagens puras, mas sim de raças diferentes. O fato é que a maioria dos cachorros vira-latas já vem de misturas de raças e portes há muitas décadas.

O vira-lata realmente não fica doente?

Mais ou menos verdade. Para entendermos melhor essa questão de doenças em cachorros, neste caso, em cães sem raça definida, é preciso falar sobre Seleção Natural, a chamada “Lei do mais forte”. Um animal que vive na rua precisa buscar diariamente o próprio alimento e lutar por sua sobrevivência. Ele acaba passando fome, frio, enfrenta maus-tratos e outras circunstâncias nem um pouco agradáveis. Essa realidade é bem diferente para os pets que vivem em casa. “Obviamente, os cães vira-latas que nascem com alguma fragilidade não conseguirão se sair tão bem quanto os outros mais fortes”, afirma a veterinária Livia Romeiro do Vet Quality Centro Veterinário 24h.

Vira-latas podem se alimentar de qualquer coisa?

Mito. A alimentação dos animais deve ser balanceada sempre, independentemente de ter ou não uma raça. A melhor forma de descobrir qual a alimentação é a mais adequada para o um pet, sem dúvida, é por meio de uma conversa com o médico veterinário. Ele levará em conta todos os aspectos nutricionais necessários para prevenir e manter o animal mais saudável e feliz.

Ou seja, alguns tutores estão comprando comida de empresas especializadas em alimentação natural para pets, ou estão cozinhando em casa as refeições. Também é uma boa opção, mas, antes de mudar a maneira como alimentar um cão é importante conversar com o médico veterinário. O contato com o especialista é imprescindível para não colocar a saúde do animal em risco.

Cada vira-lata tem uma personalidade diferente?

Verdade. Como dissemos, cada cãozinho é único. Caso a pessoa adote um pet cuja raça é reconhecida como agressiva, isso não significa necessariamente que este cão terá essa característica. Na verdade, a forma como o animal é criado faz toda a diferença. O adestramento desse bichinho também fará toda a diferença.

Os vira-latas vivem mais?

Mito. Não existem dados estatísticos que comprovem que o cão SRD vive mais que o que animal que possui alguma raça. Essa ideia de que eles podem viver por mais tempo se dá por causa da seleção natural dos animais que sobrevivem nas ruas.

Adoção

Adotar um cão – seja ele vira-lata ou não – é uma grande atitude de amor. Mas lembrando de que isso não é o suficiente. É preciso saber se é a hora certa e também ser responsável em relação à saúde do bichinho, cuidar da sua alimentação, higiene e até de sua diversão.

Fonte: Livia Romeiro do Vet Quality Centro Veterinário 24h (www.vetquality.com.br)