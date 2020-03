Os restaurantes italianos Così, Quattrino, Vinheria Percussi, Vicoboim, o contemporâneo Loup e o variado Sweet Pimenta realizam o ‘Gnocchi da Sorte’, amanhã (29), em comemoração ao ano bissexto. Para a ocasião os estabelecimentos estarão cobrando R$ 29 pelos pratos, em homenagem ao dia 29 de fevereiro, que só acontece de 4 em 4 anos. As receitas poderão ser saboreadas em versões exclusivas durante almoço ou jantar nas 6 casas.

A tradição surgiu em São Paulo pelas mãos da restauratrice Mary Nigri, do Quattrino, em 1989, inspirada na lenda do São Pantaleão. Ela reuniu amigos para saborear o prato e realizar a simpatia. Quem comer em pé as sete primeiras unidades de um gnocchi no dia 29, pode fazer um pedido para cada pedaço ingerido. Para os desejos serem realizados, é necessário colocar uma nota ou moeda, de qualquer valor, debaixo do prato.

Serviço:

Gnocchi da fortuna nos restaurantes de São Paulo

Così (@restaurantecosi) – R. Barão de Tatuí, 302 – Santa Cecilia- Tel. (11) 3826-5088; Gnocchi negro com lascas de bacalhau alla pugliese (Pimentão cebola tomate e manjericão);

Loup (@louprestaurante) – R. Dr. Mario Ferraz, 528 – Itaim Bibi- Tel. (11) 3078-1089; Gnocchi com ragu de vitelo;

Quatrrino (@quattrinorestaurante) – R. Oscar Freire, 506 – Jardim Paulista- Tel. (11) 3068-0319; Gnocchi verde de rúcula ao molho bolonhesa ou Gnocchi de mandioquinha com carne seca;

Sweet Pimenta (@sweetpimenta) – R. Doutor Mário Ferraz, 577 – Jardim Paulistano- Tel. (11) 3168–3479; Gnocchi de mandioquinha dourado com creme azedo, tomatinhos e rúcula fresca;

Vinheria Percussi (@vinheriapercussi) – R. Cônego Eugênio Leite, 523 – Pinheiros- Tel. (11) 3062-8684; Gnocchi de batata ao sugo;

Vicoboim (@restaurantevicoboim) – Praça Vilaboim, 77 -Higienópolis- Tel. (11) 2659-4840; Gnocchi com creme de queijo fontina.