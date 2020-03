É impressionante ver que em um bairro como a Vila Madalena, onde a moradia se torna, a cada dia, artigo de luxo, haja prédios semiprontos embargados há tanto tempo e sem previsão de desobstrução judicial.

É o caso de dois esqueletos, no miolo da Vila, situados nos números 62 e 340 da rua Fidalga. O primeiro, com quatro andares, está há cerca de seis anos obsoleto. Segundo a produtora Esperança, vizinha ao concreto, o edifício já foi invadido, houve perseguição policial e sua casa se tornou rota de fuga dos indivíduos.

“Parece que venderam salas ou apartamentos para mais de uma pessoa como se fosse um consórcio e depois fugiram”, explica a moradora. “Soube que os autores foram presos na Europa”, diz, enquanto lastima o tempo que sofreu com o barulho da obra.

Ironicamente, um novo empreendimento comercial – massudo – da Exemplar Construções –

está sendo erguido bem ao lado do prédio morto, no nº 114.

O outro, no 340, de oito andares, está abandonado há mais de três anos e, hoje, mantém um vigia nas dependências. O amontoado de concreto com pintura bege e design duvidoso pode ser visto de vários pontos do bairro.

Ambos pichados, com tapumes que agridem a paisagem e deixam a população indignada com o descaso.