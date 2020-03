A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) acaba de lançar os quatro últimos editais de licitação para contratação dos laudos estruturais de 103 estruturas de pontes e viadutos. Com esse lançamento, a Siurb completa a licitação dos laudos de 126 Obras de Arte Especiais.

A abertura das propostas das quatro licitações acontecerá em diferentes dias. Uma proposta com 13 endereços será aberta 27 de março; outros 12 locais no dia 30; mais 11 no dia 31; e, por último, 16 locais no dia 1º de abril. O edital prevê que os laudos devem ser entregues em até 150 dias.

No dia 27 de fevereiro serão abertos três envelopes da concorrência lançada no dia 28 de dezembro para contratação de laudos estruturais de outras 55 pontes e viadutos. Estas licitações deveriam estar concluídas, mas foram adiadas a pedido do Tribunal de Contas do Município (TCM) para adequações dos editais.

Obras emergenciais

Estão em andamento obras emergenciais do viaduto Alcântara Machado, Ponte Cidade Jardim e pontilhão do Córrego Três Pontes, que serão concluídas, respectivamente, em março, abril e maio. Para o viaduto Pacaembu está sendo desenvolvimento do projeto executivo para recuperação da passarela que fica entre os tabuleiros. Foram concluídas as intervenções emergenciais nas pontes do Jaguaré, Casa Verde, Freguesia do Ó, Dutra, Ponte do Limão, Jânio Quadros, Pontilhão Itaim, além do viaduto da Marginal de Pinheiros e Miguel Mofarrej.

Histórico

Desde 2017 a Siurb tentava realizar laudos estruturais em 33 pontes e viadutos que mereciam mais atenção por parte da Prefeitura. A primeira medida foi a retomada o Programa de Recuperação de Pontes e Viadutos.

Em seguida, duas licitações chegaram a ser lançadas, mas a Siurb suspendeu após questionamentos do TCM, que exigia que as empresas fossem contratadas pelo menor preço. Por ser um trabalho especializado, a secretaria não abriu mão que os certames fossem realizados por capacidade técnica e preços.

Em 9 de novembro de 2018, a Siurb lançou a licitação para contratar os laudos das 33 Obras de Arte Especiais (OAE). Seis dias depois cedeu o viaduto da Marginal de Pinheiros, de propriedade do DER. Após o acidente o TCM consentiu na contratação dos laudos estruturais por dispensa de licitação para casos emergenciais, mas condicionou que antes todas devem ser submetidas a vistorias visuais. Somente após a Prefeitura ter interditado a ponte que dá acesso à Dutra, o TCM reviu sua posição de exigir vistorias visuais, o que permitiu abreviar os trabalhos.

Licitação para contratação de laudos estruturais de 13 pontes e viadutos: ponte Jurubatuba, ponte João Dias, viaduto Austregésilo de Athayde, ponte Vitorino Goulart da Silva, viaduto Honestino Monteiro Guimarães, ponte Morumbi, viaduto Doutor João Tranchesi, ponte Bernardo Goldfarb, ponte Engenheiro Ary Torres, viaduto Cadeião e viaduto Sumaré.

Licitação para contratação de laudos estruturais de 12 pontes e viadutos: viaduto Cidade de Osaka, viaduto Eng. Luiz Alfredo Falcão Bauer (Ayrton Senna), viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno, viaduto Condessa de São Joaquim, viaduto Dona Matilde, complexo viário Escola de Engenharia Mackenzie, complexo viário Maria Maluf, complexo viário Senador Antônio Emygdio de Barros Filho, viaduto Guadalajara, viaduto Doutor Eusébio Stevaux, complexo viário Padre Adelino e viaduto Gasômetro.

Licitação para contratação de laudos estruturais de 11 pontes e viadutos: viaduto Antártica, viaduto Deputado Ulysses Guimarães, viaduto Dona Mora Guimarães, viaduto Dr. Arnaldo, ponte Octávio Frias de Oliveira (Estaiada), ponte Anhembi, ponte Governador Orestes Quércia (Estaiadinha), viaduto 31 de março, ponte da Vila Guilherme, ponte da Avenida Santos Dumont e viaduto 25 de março.

Licitação para contratação de laudos estruturais de 16 pontes e viadutos: viaduto Antônio Nakashima, viaduto Armando Puglisi, viaduto Engenheiro Romero Zander, viaduto Governador Roberto Abreu Sodré, viaduto Doutor Manuel José Chaves, viaduto General Couto de Magalhães, viaduto Guilherme de Almeida, viaduto dos Imigrantes, complexo viário João Jorge Saad, viaduto Carlos de Campos, ponte de Arujá, ponte Senador José Ermírio de Moraes, complexo viário Aurélio Batista, complexo viário Jacú-Pêssego, viaduto Carlito Maia e viaduto da China.