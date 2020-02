O Rendez-Vous está preparado para a folia. Durante o Carnaval, quem passar pela esquina da rua Fradique Coutinho com Arthur de Azevedo e quiser dar uma pausa para um lanche ou até mesmo para um brinde durante os dias de folia, poderá aproveitar as opções do bistrô francês que acabou de se tornar a embaixada do Lillet, no Brasil. A novidade este ano, é que o restaurante estará aberto durante à tarde, na segunda de Carnaval (24).

No menu, há opções para todos os gostos, como: Compre 5 Stella Artois e ganhe mais uma; Combo hambúrguer + 1 long neck de Stella Artois por R$ 35; 2 Coxinhas Gourmet R$ 15; 2 drinks Lillet por R$ 50; Mojito e Capirinha a partir de R$ 15.

O restaurante estará funcionando de maneira especial, com um carrinho na porta do restaurante, para mais praticidade aos foliões. Além desse serviço, o Rendez-Vous estará funcionando normalmente para quem quer dar uma pausa mais prolongada durante a folia.

Serviço:

Rendez-Vous Bistrô

Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 8h às 23h

Instagram: @rendezvous.bistro