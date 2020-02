O novo e complexo Dolittle naufraga em subtramas desnecessárias

Remake da simplória versão de 1967, bem diferente da posterior protagonizada por Eddie Murphy em 1998. O original era musicalizado, inocente, e os atores contracenavam com animais de verdade ficando mais fácil comprar a ideia de se comunicar com eles a fim de protegê-los da crueldade humana, ao contrário dessa pomposa continuação disfarçada. Dolittle (Robert Downey Jr.) após a morte da esposa vai em busca do fruto sagrado, originário da Árvore da Vida, a fim de salvar a vida da rainha Vitória, envenenada. Uma ótima premissa somada ao carisma dos animais antropomórficos em CGI, muito bem dublados por Emma Thompson, Octavia Spencer, Tom Holland, Rami Malek e Ralph Fiennes. Infelizmente, o roteiro confuso, mergulhado em subtramas desnecessárias, acabou prejudicando muito o novo longa do mesmo diretor de Syriana e Depois da Terra, Stephen Gaghan. Ora o excêntrico médico-veterinário combate o sogro (Antonio Banderas) que tenta ser mal, mas não consegue; ora ele precisa derrotar os inconfidentes assessores da rainha, enquanto trata de maneira esdrúxula pacientes em crises existenciais, fora da realidade.

Racismo institucional exterminador de negros no corredor da morte

Bryan Stevenson (Michael B. Jordan), um advogado recém-formado e a esposa Eva Ansley (a ativista Brie Larson) prestam assistência judicial gratuita no Condado racista de Monroe, Alabama, a condenados injustamente à espera de um milagre. Essa atitude nobre de um verdadeiro homem de bem que se encaixa perfeitamente à Parábola do Óbolo da Viúva, gera desconfiança inicial nos clientes, receosos no futuro em ter de retribuir o favor de alguma forma. O caso do lenhador negro Walter McMillian, (Jamie Foxx) que ocorreu em 1987 foi baseado no livro homônimo escrito pelo próprio Bryan, produtor do filme. Descarado conluio orquestrado pelas autoridades competentes a fim de condenar McMillian por homicídio doloso, cometido na verdade por outra pessoa. Condenação mortal baseada em uma única prova testemunhal controversa, ignorando o álibi genuíno do réu.

Seita religiosa sem religiosidade

Guiado pelas palavras do imã local, um adolescente muçulmano de apenas 13 anos se convence de que sua professora é uma pecadora e por isso decide matá-la. Seguidor fascinado a exemplo de Jojo Rabbit, “O Jovem Ahmed” (Idir Ben Add), torna-se um antissocial arrogante, em oposição ao verdadeiro sentido de paz contido nos versos atribuídos ao profeta Maomé (slam em árabe significa paz). O principal profeta islâmico foi um grande admirador de Jesus, Maria, Moisés e Abraão. Intransigente com quem discorda do seu ponto de vista extremista, ao estilo cego de Saulo de Tarso, o garoto deverá nascer de novo da água e do Espírito a fim de reaprender a amar. O longa dos mesmos diretores de O Filho, A Criança e Dois Dias, Uma Noite, Jean-Pierre e Luc Dardenne, trata o islamismo com respeito sugerindo algumas semelhanças com o judaísmo e o cristianismo primitivo.

Maria e João – O Conto das Bruxas

Após “João e Maria Caçadores de Bruxas” em 2013 é a vez de outra adaptação adulta baseada no conto dos irmãos Grimm, dessa vez voltado para o terror de suspense (ao estilo de A Bruxa e Midsommar). Na trama, após serem abandonados pelos pais na floresta medieval e sombria, Maria (Sophia Lilllis) de 16 anos, assume contra a vontade a responsabilidade em cuidar do irmão mais novo de oito anos, João (Samuel Leakey). Isso até a ardilosa Holda (Alice Krige), especialista em manipulação de poderes sobrenaturais, acolhê-los, oportunamente.

Gostosa caminhada em contato com a natureza

A famosa atriz Françoise Crémont ou apenas Frankie (Isabelle Huppert) reúne familiares (Marisa Tomei, Brendan Gleeson e Pascal Greggory) na aconchegante cidade portuguesa de Sintra – característica pelo famoso bondinho. Um clima pitoresco de paisagens arborizadas, perfeito para longas caminhadas íngremes (sem cortes) e conversas informais a dois entre as inúmeras vielas. Isso até todos se entrelaçarem subitamente em um único e fraternal abraço.

