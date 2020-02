O Consulado da Bahia oferece aos paulistanos um pedacinho da calorosa Bahia, através do sabor e aroma de um amplo cardápio, com opções do mar ao sertão. As casas estão no trajeto dos blocos de Pinheiros e Santana, uma boa opção para os foliões famintos.

Durante o período de Carnaval, os petiscos e caipirinhas reinam absolutos. Principalmente o Acarajé, especialidade da casa, que pode ser individual (R$ 16,90) e a porção com 4 unidades (R$ 43,90). O Pastel de Camarão com Catupiry e Misto do Mar, camarão e siri, ambos por 43,90, e a Casquinha de Siri (R$ 17,90), também são boas pedidas. Outra especialidade da casa são as moquecas. Destaque para a mista de Pescada e Camarão (R$ 161,90), Lula (R$ 139,90), mista de Siri e Camarão (R$ 163,90), mista de Lagosta e Camarão (R$ 206,90), e Vegetariana (R$ 99).

Para beber, as Caipirinhas da Casa, de Limão com Gengibre ou Hortelã, Tangerina com Pimenta Rosa, Brasileirinha (maracujá e limão), Abacaxi com Hortelã, Frutas Vermelhas, Coco com Abacaxi, Uva, Lichia, Morango, Maracujá e Lima da Pérsia, e Caju saem nas versões Cachaça Elisa (R$ 19,90), Vodka Smirnoff e Saque (R$ 21,90), Vodka Absolut (R$ 31,90). Para aqueles que preferem cerveja, o Consulado da Bahia oferece várias marcas de cerveja de garrafa (Original, Serra Malte, Stella Artois, e Budweiser) e Chope Brahma (R$ 9,50).

Serviço:

Pinheiros: Rua dos Pinheiros, 534 / Santana: av. Luiz Dumont Villares, 1306

Horário: de terça a sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12h às 23h; Carnaval: sexta a terça-feira. Fecha: Quarta-feira (26).