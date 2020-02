Quem tem pet em casa sabe o quanto é comum, ao comer algo, o cão fazer aquela cara de “pidão” para ganhar um pedaço de comida. Mas, para o bem do animal, é melhor manter-se firme e resistir a esse olhar. Alguns alimentos podem fazer com que o pet desenvolva diarreia, pancreatite, náuseas e obesidade (uma das doenças mais comuns causadas pela má alimentação).

Uma pesquisa da Mars Petcare aponta que 59% dos cães e 52% dos gatos no mundo sofrem com o sobrepeso. O adestrador, especialista em comportamento animal e proprietário da ComportPet, Cleber Santos, explica que a relação dos pets com os alimentos é bem diferente da que nós, humanos, temos. “Tem gente que acha que pode dar qualquer coisa para o pet comer, mas não é bem assim. Muitos alimentos são bem tolerados pelo organismo humano, mas podem promover um verdadeiro estrago no corpo dos cachorros”.

Alimentos gordurosos: frituras e gorduras, no geral, podem fazer com que seu animalzinho tenha pancreatite – uma infecção no pâncreas que é seríssima. “Não se deve oferecer nenhum pedaço, por menor que seja, de comidas gordurosas para o seu animalzinho. Na dúvida, o melhor oferecer as rações, que são as opções mais seguras. Dessa forma, o humano preza pelo bem-estar e pela saúde do seu amiguinho”, explica.

Chocolate: outro alimento que deve receber bastante atenção dos tutores é o chocolate. Na época da Páscoa, principalmente, a casa costuma ficar cheia da guloseima, o que pode fazer com que os tutores não resistam e queiram dar um pedacinho para o animal. “O chocolate contém substâncias tóxicas para os cães, tornando-se um verdadeiro veneno para os bichinhos. Muitos cachorros sofrem intoxicação devido ao chocolate, e ele nem precisa ter sido ingerido em grande quantidade. Isso pode fazer com que os animais apresentem quadros de vômito, excitação, tremores, taquicardia, febre e até mesmo ataques convulsivos. A melhor opção é sempre manter o pet longe de qualquer tipo de doce”, alerta Cleber.

Café: é preciso prestar bastante atenção na hora de deixar uma xícara com café pela casa. “O café atua diretamente no sistema nervoso do animalzinho, o que é um grande perigo. Pode gerar desde hiperatividade até tremores no corpo do animal”.

Massa: na levedura de massas de bolos e pães, há um processo de fermentação alcoólica, o que pode causar uma infecção seríssima no pet e torna qualquer tipo de massa um alimento extremamente perigo para os animais. “O fermento das massas pode expandir no estômago do pet e fazer com que ele sofra com gases e cólicas. Fora isso, a coisa pode se tornar ainda mais séria, podendo fazer com que o cão tenha uma ruptura intestinal”, explica.

Abacate: segundo o especialista, a persina, substância contida no abacate, é muito perigosa para os cachorros. A ingestão pode causar alguns problemas intestinais, como diarreias e vômitos.

Fonte: Cleber Santos, proprietário da ComportPet (www.comportpet.com.br)