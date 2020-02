Na noite do dia 11 de fevereiro aconteceu o ato solene de posse do Conselho Participativo Municipal do Butantã. A Subprefeitura do Butantã recebeu a população para apresentar e oficializar a posse dos novos conselheiros, eleitos para o biênio de 2020-2021.

O evento aberto à população contou com a presença do subprefeito Paulo Vitor Sapienza, que entregou o diploma para cada um dos conselheiros presentes. O subprefeito também destacou a importância da cidadania exercida pelos membros do Conselho. “Os senhores são pessoas dignas, pois se preocupam cada vez mais com a sociedade e com as próximas gerações. A missão de vocês é essencial, uma vez que os 650 mil moradores de nossa região confiam em vocês para ter um local mais humano onde se viver.”

As eleições para o Conselho Participativo Municipal aconteceram no dia 8 de dezembro de 2019. Os novos membros foram eleitos pelos próprios munícipes. O envolvimento dos moradores da cidade é essencial para garantir a representatividade popular nas decisões governamentais. O Conselho Participativo busca levar ao conhecimento do subprefeito as demandas de cada bairro e tem como objetivo implementar melhorias em todas as regiões.

Confira a lista dos conselheiros eleitos em cada distrito da região:

Butantã: Aline Cavalcante Mendonça; Marilene Demasi; Ana Claudia Severino Rivera; Andressa Santostasi Teixeira; Luiz Laedio Martins Costa.

Morumbi: Lais Helena Domingues de Castro; Maria Aparecida Faragó Magrini; Alexandra Orioli Abujamraa; Ana Luisa Dantas Coutinho Perez; João Paulo Naves Fernandes.

Raposo Tavares: Silvia Miranda Nagata; Maria Angélica Oliveira; Rosiane dos Santos França; Jonathas Cavalaro de Oliveira.

Rio Pequeno: Edlayne Ribeirinho Amaral; Pedro Paulo Marques Guasco.

Vila Sônia: Ana Lucia Aurelio; Alexandre Piero.