O restaurante e bar Baiano de Dois, localizado na famosa Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, oferece os sabores da Bahia, divididos nas categorias Petiscos, Moquecas, Especiais do Mar e Especiais de Carnes do Sertão. A casa fez uma seleção especial, com três opções de petiscos, pratos principais e sobremesas, como sugestão para o período de Carnaval.

Entradas: Acarajé (R$16,90), Lula à Doer à Baiana (R$ 64,90) e Carne de Sol Acebolada com Mandioca na Manteiga, com farofa e vinagrete (R$ 82).

Pratos Principais: Moqueca Mista de Pescada Branca e Camarão (R$ 161,90) ou Vegetariana (R$ 99), Carne de Sol de Mignon (R$ 124,90), e Camarão na Moranga (R$ 189,90). Todos os pratos são generosos, e servem até 3 pessoas.

Sobremesas: Cocada Cremosa (R$17), Quindim, duas unidades (R$ 18) e Sorvete de Doce de Leite com Coco (R$ 19).

Para beber, boas opções de Caipirinhas com cachaça artesanal, com destaque para a de Tangerina com Pimenta Rosa e Brasileirinha (R$ 19,90), Cervejas (Paulistânia, Original, Stella Artois e Budweiser) ambas por R$14.

Serviço:

Baiano de Dois

Praça Benedito Calixto, 189 – Pinheiros

Horário: terça a sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12hàs 23h. Carnaval: de sexta a terça-feira. Fecha: quarta-feira (26).