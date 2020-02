Com o Carnaval, permanecer com a alimentação saudável pode não parecer uma tarefa fácil. Desinchar e ao mesmo tempo ter a energia necessária para aguentar todos os dias de folia é um desejo constante entre os foliões. Mas o que priorizar? Para manter o pique desejado e não quebrar a dieta, a principal dica é optar por um cardápio rico em carboidratos complexos, proteínas, vegetais, legumes e frutas, além de ingerir muita água.

Confira as orientações que a Dra. Luanna Caramalac, nutricionista funcional, passou para manter uma boa alimentação antes, durante e depois da maratona de bloquinhos.

Para dar o gás na pré-folia: neste período que antecede a festa mais esperada do ano, manter uma alimentação “de verdade”, ou seja, com menos embalados e mais descascados, é imprescindível para garantir disposição e energia. A dica é investir em uma dieta rica em carboidratos complexos como mandioca, batata, inhame, arroz integral, aliada a fontes de proteínas (como ovos, carne vermelha, frango e peixes), bem como vegetais, legumes e frutas, além de beber muita água para se manter hidratado.

Durante o Carnaval: apostar em alimentos práticos como frutas, mix de castanhas, lascas de coco seco fresco (rico em gorduras boas, vitaminas e minerais), que garantem a saciedade, sem o folião precise sair do bloco para se alimentar. Nesta fase, é ainda mais importante se manter hidratado para a curtição, em especial, aqueles que irão consumir bebida alcoólica.

Acabou o Carnaval: como se recuperar? Neste momento é comum que o folião se sinta inchado por conta do consumo de álcool. Portanto, deve-se aumentar a ingestão hídrica com sucos detoxificantes, que ajudam o fígado a eliminar toxinas. Dentre eles, destacam -se o suco verde à base de couve com limão ou maçã. Vale adicionar gengibre, que acelera o metabolismo e ajuda a oxidar gorduras, além de acrescentar salsinha, um diurético natural. O suco de frutas vermelhas também atua de forma benéfica no organismo. A composição de morangos, mirtilo, amora, cúrcuma e água de coco natural tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Outras opções são os chás de cavalinha e de hibisco (para quem não é gestante ou não pretende engravidar).

A nutricionista ainda ressalta a importância de associar estes alimentos à prática de atividade física, bem como manter a manutenção do sono para uma excelente recuperação pós feriado.

Fonte: Dra. Luanna Caramalac Munaro, nutricionista funcional e integrativa (http://luannacaramalacmunaro.com.br)