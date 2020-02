Perto de completar dois anos, a foodtech alcança novo marco com primeiro modelo de negócio voltado para público que antes estava fora do mercado

Com o intuito de conectar donos e donas de casa que amam cozinhar a pessoas que buscam uma alimentação mais saudável e caseira, o empreendedor Nelson Andreatta criou a Eats For You, uma foodtech que atua por meio do modelo de marketplace conectando donas e donos de casa que amam cozinhar a quem quer remeter o gosto por uma comida caseira.

Pioneira entre as empresas do segmento por optar por criar pontos de retiradas para as marmitas encomendadas pelo aplicativo, a Eats For You também é a primeira foodtech a olhar para donas(os) de casa. Lançada em 2018, a startup traz economia e qualidade para quem consome, ajuda na capacitação dessas (es) donas(os) de casa e ainda promove uma nova geração de renda formal para um público que antes estava fora do mercado. No período de 21 meses, a foodtech ultrapassou R$900 mil em renda formal para os cozinheiros (a) da plataforma, e foram produzidas mais de 90 mil marmitas.

Denominados Tios e Tias, após passarem por cinco etapas de avaliação, esses cozinheiros são ativados na plataforma e criam seus cardápios para almoço. Já para o cliente, basta escolher o prato, a forma de pagamento e o ponto de retirada mais próximo. O preço médio das marmitas é de R$ 16,50. Todos os procedimentos de entrega, embalagens e meio de pagamento online ficam por conta da startup.

“No Brasil, atualmente, existem mais de 13 milhões de desempregados. São famílias inteiras sem nenhum tipo de renda. Por isso queremos empoderar essas pessoas e permitir que elas possam ter sua própria renda produzindo em casa, fazendo o que mais amam: cozinhar. Na outra ponta, conseguimos atender uma demanda crescente de mercado de consumidores que querem sentir novamente o gostinho da comida feita em casa, mais saudável, saborosa e a um preço justo”, comenta Nelson Andreatta, CEO e fundador da Eats For You.

Mais informações:

Eats For You

Fundada em fevereiro de 2018, a Eats For You é uma foodtech que atua por meio do modelo de marketplace mobile e sob o conceito de comfort food. A startup conecta, via app, donas(os) de casa que amam cozinhar a pessoas que querem retomar o gosto de comida feita em casa, garantindo, de forma rápida e interativa, refeições mais saudáveis, saborosas e a um preço justo. Atualmente a empresa conta com 12 funcionários, 2 mil empreendedores cadastrados e 15 mil downloads de seu app. A startup conta com pontos de retirada nos principais centros empresariais de São Paulo para a retirada das marmitas: Acesse eatsforyou.com.br e saiba mais.

Nelson Andreatta

Fundador e CEO da Eats For You, Nelson Andreatta é especialista em Gestão de Marketing e Branding com atuação nas áreas de inovação e desenvolvimento de negócios. Com mais de 18 anos de experiência no mercado, o empreendedor e empresário é formado em Publicidade pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) e possui passagens pela Junta Comercial e Secretaria de Indústria Comércio e Mineração/ MT, Novartis Biociências e Jornal Folha do Estado. Em 2004 fundou a QBrand, agência especializada em Branding, onde foi CEO por 14 anos.