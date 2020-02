O Garimpo, restaurante instalado no centro de Embu das Artes, em uma grande área verde ao lado da Capela de São Lázaro, conta agora com uma exposição permanente de arte com os artistas da cidade das artes: esculturas, pinturas, artigos de decoração e muito mais.

No decorrer dos anos, espaços foram sendo ampliados em ambientes repletos de arte, natureza e da imensa riqueza cultural trazida pelos turistas do Brasil e do mundo. Assim, O Garimpo completou 21 anos como um dos estabelecimentos tradicionais da região. O Garimpo, hoje, é considerado referência em gastronomia, shows ao vivo e casa de eventos, unindo familiares e amigos ara momentos inesquecíveis e empresas para encontros de sucesso.

O cardápio musical inclui do rock n’ roll ao pop, soul e blues, além das tradicionais preciosidades culinárias, que podem acompanhar um chope alemão ou os vinhos selecionados para as noites mais frias. O Garimpo funciona de segunda-feira a domingo.

Serviço:

Restaurante O Garimpo

Rua da Matriz, 136 – Centro

Embu das Artes

(11) 4785-1400