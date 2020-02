Nada melhor que sorvete para refrescar no verão. E pensando nisso, o Olívio Bar, que fica à rua Delfina, 196, na Vila Madalena, transformou as receitas de drinks clássicos queridinhos em Gelatos. Negroni, Moscow Mule e Margarita agora são uma das opções de sobremesas geladas do bar, que ficam disponíveis até o final do verão.

Conheça as novidades:

– Gelato de Moscow Mule: Vodka, Ginger Beer, gengibre, limão e açúcar (R$ 22);

– Gelato de Negroni: Gin, Vermute, Campari, laranja e açúcar (R$ 22);

– Gelato de Daiquiri de Manga: Rum, manga, limão e açúcar (R$ 22);

– Gelato de Margarita: Tequila, Cointreau, limão, sal e açúcar (R$ 22);

– Gelato de Prosecco com Morango e açúcar (R$ 22);

Fazem parte do menu também os drinks autorais do Olívio, como o divertido “Wilson”, feito com gim importado, gengibre, uva verde, limão, água de coco, capim santo e hortelã (R$ 32) e o instagramável “Um passeio na Tailândia”, com Rum Kraken, tangerina, limoncello, cranberry, pimenta, laranja kikan, gengibre e espuma de 3 limões (R$ 36). Para acompanhar, as sugestões são Batata Rústica com pastrami, molho de queijos e creme azedo (R$ 57); Mini hamburguer prensado com 6 unidades (R$ 48); e a frigideira de polvo com batatas e páprica (R$ 89).

Serviço:

Olívio Bar

Rua Delfina, 196 – Vila Madalena

Horários: terça e quarta-feira, das 12h às 15h e das 17h à 0h; quinta e sexta-feira, das 12h às 15h e das 17h à 1h; sábado, das 12h à 1h e domingo, das 14h às 22h

(11) 4680-2967

www.oliviobar.com.br