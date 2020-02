Faltando menos de um mês para o Carnaval, tem muita gente ainda correndo para eliminar o excesso da alimentação das festas de final de ano. A nutricionista Carolina Oliveira preparou uma lista com dicas práticas para quem quer cair na folia em forma. “É importante deixar claro que a alimentação saudável deve se manter o ano todo para cuidados com a saúde além do corpo. Hábitos saudáveis previnem diversos tipos de doenças e levam mais qualidade de vida”, explica a especialista, que dá algumas dicas para aproveitar bem a folia.

– Evite ao máximo os produtos industrializados: em geral possuem grandes quantidades de sódio e conservantes, o que atrapalha muito e nos deixa inchados.

– Aumente o consumo de legumes, vegetais e frutas: eles possuem mais fibras, vão causar mais saciedade e dar menos fome!

– Aumente o consumo de água: muitas vezes confundimos a fome com sede. Às vezes você não está com fome, está apenas com sede.

– Diminua o consumo de carboidratos refinados: evite açúcar, farinha branca, doces, massas, bolos e biscoitos. Prefira os cereais integrais, tubérculos ou raízes, como batata doce, mandioquinha, mandioca.

– Aumente o consumo de proteínas: as proteínas são importantes para a recuperação muscular e aumenta muito a saciedade e o esvaziamento gástrico, ou seja, você come e demora mais para ter fome. Prefira as fontes de alto valor biológico, caso do frango, carnes magras, peixes, iogurtes e ovos.

– Pegue firme na atividade física: aumente a intensidade dos treinos e faça atividade física todos os dias!

Fonte: Carolina Oliveira, nutricionista