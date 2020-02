Sonic é a melhor adaptação de games dos últimos tempos

Parece que a maldição das adaptações de games para o cinema finalmente vai ser quebrada. Após os fracassos de público e crítica de Warcraft, Assassin’s Creed; e os agradáveis Tomb Raider e Detetive Pikachu que impulsionaram “Sonic — O Filme” levando às telonas tudo aquilo que os fãs esperam do personagem. Na verdade, o óbvio, geralmente o mais difícil de enxergar, segundo Clarice Lispector. A trama redondinha de conteúdo científico inteligente desenvolve-se sem pressa, evitando explicações prolixas e desnecessárias a fim de cativar adultos que cresceram ao lado do ouriço azul nos anos 90, a mesma época que Jim Carrey estrelava Ace Ventura e Debi & Lóide. O simplório protagonista conseguiu ser extremamente carismático ao explorar divertidamente seus poderes (muito melhor que o Flash em Liga da Justiça). O sempre excelente Jim Carrey fez o óbvio, característico em toda sua carreira. Diferente das animações, o vilão caricato Robotnik constrói artefatos à altura do oponente veloz e também provoca medo e raiva nas pessoas à sua volta. Ao contrário do mimado Máscara Negra de “Arlequina em Aves de Rapina” que encurtou o título. Vida longa ao Sonic no cinema.

Sonic — O Filme. Direção: Jeff Fowler. Live-action. (Sonic the Hedgehog, EUA – 2020, 99min). Livre.

Nota: 3,5

O dirigível de Santos Dumont ajudou a derrotar os criminosos

No limiar do requintado século 20 na Cidade Luz, a pequena Dilili e seus amigos Orel e a mais famosa cantora de ópera francesa, Emma Calvé, tentam desmantelar uma organização criminosa escondida no submundo – especializada em escravizar mulheres e crianças. O enredo simples e infantilizado serve de pretexto para homenagear os gênios da pintura (Picasso, Renoir, Monet, Suzanne Valadon, Alfons Mucha, Rodin), música (Erik Satie, Claude Debussy), cinema (Os irmãos Lumiere, Méliès, artes cênicas (Sarah Bernard), ciência (Marie Curie, Louis Pasteur) e engenharia (Gustave Eiffel, Ferdinand von Zeppelin). Com ênfase especial nas mulheres até recentemente ignoradas pela história e pela sociedade (Colette, Camille Claudel, Louise Michel). O maior inventor brasileiro, protagonista da nova minissérie da HBO, não poderia ficar de fora. Inspirado nas obras de Julio Verne, Alberto Santos Dumont projetou, construiu e voou com os primeiros dirigíveis com motor a gasolina (homologado por uma comissão especializada). O Pai da Aviação era o líder daquela geração fantástica de inventores de maioria francesa provando que voar não era privilégio dos pássaros.

Dilili em Paris. Direção: Michel Ocelot. Animação computadorizada. (Dilili à Paris, França/Bélgica/Alemanha – 2018, 95min). 10 anos.

Nota : 3,0

Esquentar em panela de teflon, mata!

Inspirado num artigo da The New York Times Magazine “O Preço da Verdade”, outro cine-denúncia importante, mostra que o ser humano ingere toxinas cancerígenas criminosas diariamente sem saber, fruto da ambição humana desenfreada. Na trama, o advogado corporativo de defesa, interpretado por Mark Ruffalo, vai ao estado de West Virginia, da patriota canção de John Denver – Take Me Home Country Roads, iniciar, com o apoio apenas da esposa Sarah (Anne Hathaway), uma luta solitária na justiça contra a poderosa empresa DuPont, fabricante do popular teflon. Revestimento em panelas feito secretamente à base de ácido perfluorooctanóico (PFOA-C8), o mesmo material criado para revestir tanques do exército (originário do Projeto Manhattan) que contamina de alguma forma toda a humanidade há pelo menos 40 anos. O longa do diretor Todd Haynes espera conscientizar os espectadores desse perigo mortal. Uma ótima pauta para Greta Thunberg expor na ONU.

O Preço da Verdade. Direção: Todd Haynes. Drama. (Dark Waters, EUA, 2019 – 126min). 12 anos.

Nota: 3,0.

Ótima montagem sobressai aos clichês

“O Grito”, spinoff do diretor Nicolas Pesce, presta uma competente homenagem às adaptações anteriores, ambientados na mesma época. Principalmente, ao citar no início o original de Takashi Shimizu como a razão de todos os males. Aqui fica evidente toda a dominação física e psicológica dos maus espíritos sobre os infelizes visitantes após atravessarem despretensiosamente o umbral da possuída casa, e a partir daí, o já fascinado hospedeiro passa a mentalizá-los a todo momento. Destaca-se a ótima montagem em flashbacks a fim de elucidar melhor o caso para o público. Charme que a franquia precisava depois de tantos remakes e rip offs (plágio) para sair da mesmice.

O Grito. Direção: Nicolas Pesce. Terror. (The Grudge, EUA – 2020, 94 min).16 anos. Nota: 3,0

O Big Brother Brasil chegou na Netflix

A Utopia de Thomas Morus descreve uma “Ilha da Fantasia” organizada apenas por sábios. Na porta das casas não há trancas porque todo mundo confia em todo mundo. Porém, se algum habitante ficar fora dos limites estabelecidos por mais de dois dias, é penalizado com espancamento. Na utópica (ou distópica) cidade de São Paulo, cada habitante é filmado por um drone minúsculo 24 horas por dia a vida toda ao estilo “Show de Truman”, graças à tecnologia desenvolvida pela empresa Onisciente. Dentro dos limites da metrópole nenhuma infração passa despercebida, desde um homicídio doloso a um solitário chiclete no chão. Nas casas também não há grades ou trancas nas portas porque os habitantes confiam cegamente no sistema; assim como russos e chineses obedecem ditadores desde a aurora dos tempos. A trama dos mesmos criadores da série 3% desenvolve-se após “O Grande Irmão” não registrar o assassinato do pai de uma genial programadora e funcionária da empresa. Mesmo correndo risco de não ser promovida, Nina (Carla Salle), vai atrás do assassino utilizando ideias e soluções muito criativas, dignas de um detetive futurista hollywoodiano. Vale trocar a privacidade em prol da segurança?

Onisciente. Direção: Pedro Aguilera. Ficção Científica. (Brasil – 2020, episódios de 50 min).

Nota: 3,5