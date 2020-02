A Prefeitura de São Paulo divulgou os roteiros dos blocos que participarão do Carnaval de Rua 2020 na capital paulista, incluindo dias e horários. Neste ano, a Prefeitura antecipou o planejamento do evento e abriu as inscrições em setembro por meio do site oficial. Ao todo, foram 865 blocos cadastrados para 960 desfiles em todas as regiões da cidade, chegando às 32 subprefeituras. Serão desfiles de blocos mais distribuídos em todo o período carnavalesco que se estende de 15 de fevereiro a 1º de março de 2020.

Os percursos apresentados poderão sofrer alterações e exclusões até a data prevista para os desfiles. Os Blocos de Carnaval de Rua e outras manifestações carnavalescas em via pública poderão ocorrer apenas com a devida “Autorização para Ocupação ou Interferência em Via Pública”, emitida pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), observando as restrições e recomendações técnicas por ela apresentadas.

Deverão obedecer rigorosamente aos itinerários, datas e horários previamente definidos, estando passíveis de aplicação de penalidades caso incorram em ações em desacordo com o estabelecido nas regras. Os Blocos de Carnaval de Rua e demais outras manifestações carnavalescas deverão portar durante seus desfiles e manifestações a devida autorização citada. O espaço de tempo compreende o período que decorra desde a montagem da estrutura inerente ao desfile ou quaisquer outras manifestações carnavalescas, passando pelo transcurso do desfile ou manifestação, até a desmontagem da referida estrutura.

Dia 14

Butantã

Bantantã Folia e Festa de Rua- Itinerário: (1ª Volta) Av. Valdemar Ferreira, Av. Vital Brasil, Rua Estevan Lopes, Rua Gaspar Moreira, Rua Romão Gomes, Av. Valdemar Ferreira, (2ª a3ª volta): Rua Catequese, Rua Monte Castelo, Rua Romão Gomes, Av. Valdemar Ferreira (Concentração) – 15h

Dia 15

Butantã

Diversão Brasileira – Itinerário: Rua Lemos Monteiro, Rua Agostino Cantu ate a Rua Pirajussara (podem fazer bate volta) – Horário: 13h

Master Velha Guarda – Itinerário: Rua Engenheiro Willy Fischer, Av. José Joaquim Seabra, Rua Doutor Carmino Caricchio, Rua Engenheiro Willy Fischer – Horário: 14h

Bloco Ide – Todos Por Um – Itinerário: Rua Waldemar Roberto, Rua Isaura Cristiano de Souza, Rua Milton Soares – Horário: 14h

Bloco Perdendo a Linha – Itinerário: R. Reg León Kaniefsky/R dos 3 irmãos/ R Amélia Correa Fontes Guimaraes/R José Janarelli/R. Reg León Kaniefsky – Horário: 14h

Lapa

Bloco Mamãe Eu Quero – Itinerário: O bloco não tem percurso. O trio fica parado e a apresentação ocorre no entorno da Praça Irmãos Karmann entre a rua José Donatelli e a Avenida Sumaré – 09h

Bloco De Rua Barracao Folia – Itinerário: Saída Rua Diana, Rua Palestra Itália, Rua Caraíbas, Rua Min. Ferreira Alves, Rua Xerentes, Rua Diana – 09h

Sainha de Chita – Itinerário: Apenas a Praça Rio dos Campos e seu entorno – Horário: 10h

Bloco Frita Comigo – Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente – Horário: 12h

Bloco Classe A – Futebol e Samba – Itinerário: Rua Sousa Lima 295, Rua Barra Funda, Avenida Angelica, Rua Brigadeiro Galvão, Rua Conselheiro Brotero, Rua Sergio Meira – Horário: 12h

Bloco Feminista Vacas Profanas – Itinerário: Cajaiba até a Paris e volta – Horário: 13h

Bloco Unidos do Inconsciente – Itinerário: Apenas a Praça Rio dos Campos e seu entorno – Horário: 13h

A.C.B.C. Xaranga da Pompéia – Itinerário: Rua Seinesio Rocha, Rio dos Campos, R. Mario Cardoso, R. Epaminondas Lobo, R. Felix de la Rosa, R. Estevão Barbosa, R. Sinesio Rocha, encerra na praça – Horário: 14h

Bagaceira – Itinerário: Rua Gurupa 3, Rua Miranda de Azevedo, Rua Daniel Cardoso 129 – Horário: 14h

Bloco I love Cachaça – Itinerário: Praça Cornelia 66, Rua Crasso 41, Rua Crasso 420, Praça Tupã 1, Praça Tupã 10, Rua Frei Henrique de Coimbra 1, Rua Frei Henrique de Coimbra 105, Rua Claudio 564, Rua Claudio 294, Praça Cornelia 155, Praça Cornelia 66. – Horário: 14h

Bloco Leopoldina – Itinerário: Rua Carlos Weber, 988 ate o Rua Carlos Weber, 426 – Horário: 14h

Bloco Passaram a Mão na Pompéia – Itinerário: Rua Min. Ferreira Alves, Rua Caraíbas, Rua Cel. Melo de Oliveira, Rua Cotoxó e Rua Min. Ferreira Alves – Horário: 14h

Bloco do Abrava – Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente – Horário: 14h

Pinheiros

Sargento Pimenta – Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500 – 09h30

Bloco Jóia Rara Futebol E Samba – Itinerário: Rua Belmiro Braga, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Girassol, Rua Aspicuelta, Rua Harmonia, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Belmiro Braga – Horário: 10h

Bloco Chinelo de Dedo – Itinerário: Praça Omaguás – Horário: 10h

Bloco da Favorita – Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192 – Horário: 11h

Bloco Arrianu Suassunga – Itinerário: Rua Padre Carvalho, Rua João Elias Saad, Rua Ferreira de Araújo, Rua Atuau, Rua Padre Carvalho – Horário: 12h

Bloco Avisa Lá – Itinerário: Matheus Grou 646 – 3 – Horário: 12h

Bloco Ritaleena – Itinerário: Rua dos Pinheiros, 1037 – 100 – Horário: 12h

Kolombolo Dia Piratininga – Itinerário: Rua Belmiro Braga, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Girassol, Rua Aspicuelta, Rua Harmonia, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Belmiro Braga – Horário: 13h

México Pra Baixo – Itinerário: Rua Joaquim Antunes, Rua Artur de Azevedo, Rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto – Horário: 14h

O Bloco Carinhoso – Itinerário: Rua Edson Dias, Praça Maria Jose Moreira, Rua Álvaro Anes, Rua Cunha Gago, Praça Rev. João Yasoji Ito – Horário: 14h

O Fabuloso Bloco Amelie Pulando – Itinerário: Rua Vupabussu, Rua Padre Carvalho, Rua Tucambira, Rua Ferreira de Araujo, Rua Vupabussu – Horário: 14h

Pimentas – Itinerário: Rua Harmonia, Aspicuelta, Girassol, Wisard, Harmonia – Horário: 14h

Bloco Beleza Rara com Banda Eva – Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192 – Horário: 14h

Bloco Besta é Tu – Itinerário: Rua Wisard, Rua Girassol, Rua Purpurina, Rua Fradique Coutinho, Rua Wisard – Horário: 14h

Bloco NU\’INTERESSA – Itinerário: Rua Filinto de Almeida, Rua Rodésia, Rua Jericó, Rua Original, Rua Filinto de Almeida – Horário: 14h

Bloco Olha o Sucesso – Itinerário: Rua da Consolação, Alameda Itu, Rua Bela Cintra, Alameda Jau, Rua da Consolação – Horário: 14h

Unidos Venceremos – Itinerário: Girassol, Aspicuelta, Simpatia, Girassol -14h

Bloco Tins e Bens e Tais – Itinerário: Praça Omaguás – Horário: 14h

Bloco Toca Um Samba Aí – Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125 – Horário: 14h

Bloco Volta Amélia – Itinerário: Rua Original, Rua Jerico, Rua Purpurina, Rua Harmonia – Horário: 14h

Bloco Do Baligão – Itinerário: Rua João Moura, Rua Arthur Azevedo, Rua Lisboa – Horário: 14h

Bloco Bangalafumenga – Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500 – Horário: 14h30

Bloco do Binguelo – Itinerário: Rua Matheus Grou, 646 – 3 – Horário: 15h

Santo Amaro

Bloquinho Ocupababy – Itinerário: Praça Haruo Uoya, S/N – 09h

Bloco É o que Faltava – Itinerário: Av. Professor Alceu Maynard Araújo – Horário: 13h

Bloco da Ose – Itinerário: Rua Cristovao Pereira, Rua Gabrielle D Annunzio, Rua Republica Do Iraque, Rua Edson, Rua Conde De Porto Alegre, Rua Joao De Souza Dias, Rua Cristovao Pereira – Horário: 13h

Liberte a Ivonete – Itinerário: Rua Booker Pitman – R. Verbo Divino – Rua Antonio de Oliveira – Rua Alexandre Dumas – Rua José Guerra (lottemberg) – Rua Verbo Divino – Retorno a Rua Booker Pitman – Horário: 14h

Bloco Chucrute Zaidan – Itinerário: palco na Chucri Zaidan de frente pra Siccone – Horário: 14h

Bloco do Guerra – Itinerário: R. Cristovão Pereira, Rua Édison, R. João Alvaro Soares, R. João de Souza Dias, R. Cristovão Pereira – Horário: 14h

Dia 16

Butantã

Bloco do Tesãozinho Inicial – Itinerário: Praça Violeta, R. Iquiririm, R. Barroso Neto, R. Maestro Carlos Cruz, Praça Cap. Santana, R. José Piragibe, Praça Santo Epifânio, R. Boturoca, Praça Violeta – Horário: 14h

Banda Deco – Itinerário: Saida na Av. Otacilio Tomanik Alt. Nº 56, atravessa Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia, Entrando na Praça Isair Leiner nos dois sentidos, desce Av. Eng. Hiitor Antonio Eiras Garcia, subindo a Rua João Casagrande, retornando ao local da partida na Av. Otacilio Tomanik – Horário: 14h

Descontrole Folia – Itinerário: Rua Paolo Agostini, N 100 – Horário: 14h

Lapa

B.A.C. Achados in Perdizes – Itinerário: Rua Caraibas entre a Rua Venancio Ayres e a Rua Palestra Italia – Horário: 10h

Bloco Sapequinha Da Lexa – Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente – Horário: 11h

Filhos De Netuno – Itinerário: Rua Ministro Ferreira Alves, Rua Cotoxó, Rua Padre Chico, ate a Rua Diana – Horário: 12h

Baco do Parangolé – Itinerário: Rua Comendador Souza, Rua Albertina de Souza, Rua Dr. Moacir Trancoso, Av Santa Marina, Rua Bonifácio de Andrada, Rua Francisco Luiz de Souza Júnior, Rua Sara de Souza, Av Santa Marina – Horário: 12h

Bloco Eu Não Vou Embora – Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente – Horário: 14h

Bloco Boemios da Ipojuca – Itinerário: Av Ricardo medina Filho – Horário: 14h

Bloco Pilantragi – Itinerário: Estação Agua Branca, Avenida Santa Marina, Rua Comendador Souza, Rua Albertina de Souza, Rua Bonifacio de Andrada, Rua Francisco Luiz de Souza, Rua Comendador Souza, segue ate a Avenida Santa Marina onde finaliza. – Horário: 14h

Bloco 279 Não tô bem, Não tô bem – Itinerário: Largo da Lapa, Rua Moxei, R. Belchior Carneiro, Rua Felix Guilhem , Largo da Lapa – Horário: 14h30

Bloco de Empolgação Pitbull Banguela. – Itinerário: Rua Catão, Rua Marcelina, Rua Marco Aurélio, Parada nas esquinas das ruas Catão, Marco Aurélio e Bento Abreu, Saída na rua Catão sentido ponto de partida – Horário: 14h30

Bloco SPalhaço – Itinerário: Praça Dom Jose Thuler, R. Euseibo de Paiva, Praça Campos da Cunha, Rua Maracana, R. Tonelero, Rua Mota Paes, Praça Tholer – Horário: 15h

Pinheiros

Bloco do Ó – Itinerário: R. Horácio Lane, R. Belmiro Braga, Mateus Grou 240, volta – Horário: 10h

Bloco Quizomba – Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125 – Horário: 10h

Sanatório Geral (cordão carnavalesco sanatório Geral de São Paulo) – Itinerário: Rua Padre Carvalho, Joao Elias Saad, Ferreira de Araujo, Atuau, Padre Carvalho – Horário: 11h

Confraria do Pasmado (Pasmadão) – Itinerário: Rua dos Pinheiros, 1037 – 100 – Horário: 11h

Bloco Jetlag & Malifoo – Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500 – Horário: 12h

Bloco Lanterna Prime – Itinerário: Rua Mourato Coelho, Rua Wisard, Rua Fidalga, Rua Purpurina, Rua Harmonia 1070 – Horário: 12h

Bloco Boca de Veludo – Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192 – Horário: 12h

Bloco Zica – Itinerário: Praça Maria José Moreira, Rua Alvaro Anes, Rua Cunha Gago, Rua Padre Garcia Velho – Horário: 12h

Bloco do Chá da Alice – Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192 – Horário: 13h

ALOK – Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500 – Horário: 14h

Gambiarra – O Bloco – Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125 – Horário: 14h

Bloco nois trupica mais não cai – Itinerário: Rua Belmiro Braga, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Lacerda Franco, Rua Inacio Pereira da Rocha, Rua Girassol – Horário: 14h

Bloco do Eugênio Caça e Caçador – Itinerário: Rua Pe. Carvalho, Rua Tucambira, Rua Ferreira de Araújo, Rua Vupabussu, Rua Pe. Carvaho, Rua Guaicuí – Horário: 14h

Bloco Só Track Boa – Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192 – Horário: 16h

Santo Amaro

Devotos de São Lúpulo – Itinerário: Rua Capitao Otavio Machado, Esquerda Na Rua Amarao Guerra, Esquerda Rua Verbo Divino, Esquerda Rua Ignacio Borba, Esquerda Na Rua Capitão Otavio Machado – Horário: 14h