O Baixo Pinheiros Bar, que fica à rua Guaicuí, está com novo cardápio e horário de funcionamento: agora abre de terça a sexta-feira, das 17h30 à 1h; de sábado, das 16h à 1h; e domingo, das 14h às 23h – o bar não abre mais para o almoço. Outra novidade é que o boteco ampliou seu atendimento, funcionando também na parte de baixo do sobrado e ainda com mesas na calçada.

No cardápio, destaque para as novidades:

– Linguiça calabresa recheada (com queijo provolone e orégano; queijo coalho; tomate seco, mussarela de búfala e manjericão; azeitonas verdes e provolone), servida em frigideira de ferro (550g). Acompanha pão, farofa e vinagrete, por R$ 55;

– Carne seca acebolada com polenta frita (500g), por R$ 49,50;

– Picanha na pedra (350g) – Acompanha pão, farofa, vinagrete, por R$ 59;

– Torresmo de porco crocante. Acompanha molho chimichurri (350g), por

R$ 45;

– Dadinhos de Tapioca. Acompanha geleia de pimenta (10 unidades), por

R$ 29,50

– Escondidinho de carne seca, preparado com catupiry, creme de mandioca e queijos, gratinado ao forno, por R$ 22.

– Bolinho de arroz com espinafre. por R$ 9,80 / unidade.

-Baião de Dois (arroz com feijão fradinho, queijo, carne seca desfiada e cebola puxada na manteiga de garrafa), por R$ 77 (duas pessoas) e R$ 51,50 (individual).

Para acompanhar, caipirinha de Absinto (R$ 22); Moscow Mule (xarope de gengibre, suco de limão, hortelã, água com gás, gelo e vodka). Servido em caneca de cobre com espuma de gengibre, por R$ 26) e cervejas (600ml) Estrella Galicia (R$ 12), Original (R$ 13) e Heineken (R$ 15).

Serviço:

Baixo Pinheiros Bar

Rua Guaicuí, 62 – Pinheiros

Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 17h30 à 1h; sábado, das 16h à 1h e domingo, das 14h à 23h.

https://www.facebook.com/baixopinheirosbar/