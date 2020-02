A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar as imediações da avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, entre a rua Adão Norberto de Andrade e a avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, que está interditada no sentido Marginal Pinheiros, desde o dia 8, por um período de 180 dias, para serviços de continuidade às obras de reforço do canal do Córrego Zavuvus. A Engenharia de Campo da CET vai monitorar a interdição e orientar o tráfego na região, para manter as condições de trânsito e preservar a segurança dos usuários da via.

Durante a interdição, a rua Adão Norberto de Andrade passará a operar com sentido único no trecho entre a avenida Engenheiro Alberto de Zagottis e a rua Maria Clara da Silveira Bortz. Desta forma, os veículos que utilizam este trecho da via deverão entrar à direita na rua Adão Norberto de Andrade, à esquerda na rua Campos de Oliveira, entrar à esquerda na avenida Eng. Eusébio Stevaux, virar à direita na avenida Octalles Marcondes Ferreira, retomando seu trajeto habitual.

Movimento pela Vida Segura no Trânsito

A Prefeitura de São Paulo está promovendo um movimento de conscientização sobre segurança viária, com o objetivo de mobilizar e engajar a população nos esforços para a redução do número de mortes e acidentes no trânsito. Ao longo de 2018, a capital paulista registrou 849 vítimas fatais no trânsito.

A ação, que envolve a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), a Secretaria do Governo Municipal (SGM) e a Secretaria Especial de Comunicação (Secom), tem como mensagem principal o slogan “Hoje Não. Movimento pela Vida Segura no Trânsito”, baseada no Plano de Segurança Viária – Vida Segura.