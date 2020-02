O primeiro Cine Autorama de 2020 será amanhã (8), no Memorial da América Latina (portão 2, na rua Tagipuru s/n). Trata-se de um projeto de cinema ao ar livre, que retoma o modelo do charmoso Drive-in, onde as pessoas assistem aos filmes no conforto dos próprios carros. Um dos grandes diferenciais do projeto é a transmissão do som do filme feita pelo rádio FM. O público pode sintonizá-lo pelo rádio do carro ou pelo celular.

Além disso, a exibição acontece a qualquer que seja o clima, já que os espectadores estão dentro dos carros e o telão inflável é resistente às intempéries. A entrada é franca, com distribuição gratuita de pipoca e as pessoas devem reservar seus lugares nas sessões através do site do projeto (www.cineautorama.com.br). Serão duas programações. Na primeira será mostrado, a partir das 19h15, o filme “Turma da Mônica – Laços”, dirigido por Daniel Rezende. Às 22h15, será exibido o desenho “Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2”, dirigido por Chris Renaud. Antes de cada longa é sempre exibido um curta-metragem surpresa. A abertura de cada sessão ocorre com a exibição de curtas-metragens, às 19h e às 22h respectivamente.

Patrocinado pela Petz, o circuito realizou oito eventos em quatro cidades do interior paulista. O evento no Memorial da América Latina encerra a programação do circuito. Um dos grandes diferenciais do evento é que as sessões são pet friendly: a entrada de cães é totalmente liberada. Além disso, haverá também, a partir das 15h, um evento de adoção com cães idosos, em parceria com a Ong Esperança dos Animais, aberto para pedestres, mesmo para quem não assistirá aos filmes.

No Memorial, podem entrar 150 carros por sessão (os carros devem sair após a primeira sessão). Além disso, há lugares para 40 pessoas ao ar-livre por sessão. Segundo Marco Costa, da Brazucah Produções, coordenador do projeto, os carros para a primeira sessão poderão ingressar a partir das 18h. Haverá no local FoodTruks com comidas e bebidas.

Sobre o Cine Autorama

O Cine Autorama é montado em espaços públicos amplos e não há cobrança de ingressos. Na chegada, após passarem por um pórtico de entrada, o público (formado por casais e famílias inteiras) são recepcionados por promotores que oferecem orientações e a programação. Se o espectador precisa de mais alguma informação ou ajuda, basta ligar o pisca-alerta, que logo um monitor vai até o carro.

O projeto foi iniciado em 2015, em parceria com o Shopping Continental Osasco, na Grande São Paulo. Foram realizadas 16 sessões ao longo de dois meses, como evento especial de aniversário do shopping. Foram exibidos filmes como “E.T”, “Os Caças Fantasmas” e “Titanic”. Ao total, o projeto já realizou cerca de 200 eventos em 69 cidades, para um público superior a 40 mil pessoas.

“A ideia é despertar a curiosidade do público, resgatando o cinema drive-in e, claro, o interesse para o próprio Cinema, especialmente no tocante aos filmes nacionais. No final, queremos que as pessoas aproveitem e se divirtam com essa experiência nostálgica”, diz o coordenador do projeto.

Serviço:

Cine Autorama no Memorial da América Latina

8/2, rua Tagipuru s/n – Portão 2

Entrada franca

Programação:

19h – Curtas-metragens; 19h15 – Exibição “Turma da Mônica – Laços”;

22h – Curtas-metragens; 22h15 – Exibição de “A Vida Secreta dos Bichos 2”.

Reservas em www.cineautorama.com.br