A Coordenadoria de Parques e Parcerias da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente lançou edital para instalação e exploração de atividades de comércio de alimentos e bebidas não-alcóolicas nos Parques Villa-Lobos e Candido Portinari. Os interessados em participar da licitação deverão apresentar as propostas no dia 19 de fevereiro.

Há 18 pontos disponíveis para restaurante/lanchonete, food trucks, carrinhos e containers para o comércio de alimentos. Os contratos terão vigência de 15 meses, podendo ser prorrogados até 60 meses.

Os parques Villa-Lobos e Candido Portinari recebem mais de 670 mil visitantes por mês. A licitação vai proporcionar mais comodidade aos usuários, que contarão com novas opções para alimentação – lanches, refeições, carrinhos de água de coco e água mineral.

Além de ofertar o maior preço mensal, os interessados precisam cumprir todos os requisitos de habilitação e atender às demais condições previstas no documento. As propostas serão abertas em sessão pública em 19 de fevereiro, às 9h, na sede da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, na avenida Frederico Hermann Junior, 345, prédio 1, 6º andar, Alto de Pinheiros.

Parque Villa-Lobos

Localizado na região Oeste da Capital e fundado em 1989, o Parque Villa-Lobos abrange uma área de 732 mil m², possui ciclovia, quadras, campos de futebol, playground e um bosque com espécies de Mata Atlântica. A área de lazer inclui aparelhos para ginástica, pista de cooper, de patins e skate, tabelas de street basketball, anfiteatro aberto com 750 lugares e área aberta para shows, sanitários adaptados e lanchonete. Estima-se que cerca de 5 mil pessoas passem pelo parque a cada dia da semana, e cerca de 20 mil aos finais de semana.

Parque Candido Portinari

A área vizinha ao Parque Villa-Lobos, foi utilizada desde 2004 como canteiro de obras pelo Consórcio Via Amarela para construção do Metrô e devolvida ao Governo do Estado em abril de 2012. A Secretaria do Meio Ambiente – SMA foi designada para implantar na área de aproximadamente 120.000 m² (cento e vinte mil metros quadrados) um novo Parque Urbano. Em Convênio com a Comgás, a SMA iniciou em maio de 2013 a implantação do Parque Candido Portinari, interligado ao Parque Villa-Lobos, nesta área onde na década de 1980 havia a previsão da construção de um Teatro.

Porém, passados mais de 20 anos o Governo do Estado optou por ampliar as áreas verdes e oferecer mais opções de lazer, esporte e cultura ao ar livre para a população, atendendo melhor às demandas apontadas pelo público que frequenta o Parque Villa-Lobos. Desde dezembro de 2013 o novo Parque recebe mais de 60 mil pessoas aos finais de semana, número que crescendo todos os meses. Com o fácil acesso ao parque a partir da Estação de trem Villa-Lobos- Jaguaré, onde mais de dez mil pessoas embarcam aos finais de semana.