A renomada chef Silvia Percussi apresenta um menu especial elaborado com azeites de oliva, batizado de Extra Vergine, até o próximo dia 16, na Vinheria Percussi, que fica à rua Cônego Eugênio Leite, 523, em Pinheiros.

O menu em três tempos é feito com azeites provenientes de diversas partes do mundo e será servido no almoço e jantar, que inclui: entrada, prato principal e sobremesa pelo valor de R$ 143. Há opção de menu harmonizado por R$ 199 (com uma garrafa de vinho Sòfi para cada duas pessoas).

Menu Extra Vergine:

Gli antipasti: Crostino di focaccia, mascarpone e alici (Focaccia torrada, cottage e anchovas em azeite de oliva Olitalia)

I Piatti Caldi: Tortelli di olio e carbone di olive: massa fresca recheada de azeite de oliva Olitalia e ‘carvões’ de azeitona

Grigliata di polpo e patate: polvo & batatas grelhados e marinados em azeite extra-virgem Josep Llorens

Le dolcezze: fichi, croccante di noci e gelato all’olio d’oliva

‘Confit’ de figos, tomilho, nozes e sorvete de azeite extra-virgem Natale

É necessário fazer reserva pelo telefone: 11 3088-4920 ou online (www.percussi.com.br/restaurante).

Serviço:

Vinheria Percussi

Rua Cônego Eugênio Leite, 523 – Jd. América

(11) 3088 4920 ou (11) 3064 4094

www.percussi.com.br

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h; sábado, das 12h às 16h30 e 19h à 0h; domingo, das 12h às 16h30