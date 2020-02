O bairro do Butantã é um dos mais arborizados da cidade de São Paulo. Por este motivo, ele dispõe de diversas praças públicas distribuídas pela região. A praça Zaphira Leite e a Vila São Francisco, são algumas que, além dos cuidados habituais, recebem um carinho especial, pois abrigam Feiras de Artes e Artesanato aos fins de semana, oferecidas pela Subprefeitura do Butantã.

A praça Vinicius de Moraes, no bairro do Morumbi, também é palco de uma agradável Feira de Artes aos domingos. O evento começa pela manhã e se estende até o final da tarde. No local ficam expostas aproximadamente 20 barracas, onde se encontram plantas, artesanatos, roupas, massas artesanais, bijuterias, entre outros itens. Além de poder bater um papo com pessoas muito simpáticas que lá trabalham. O programa é ideal para todos os tipos de público.

A ideia da criação das Feiras de Artes e Artesanato surgiu com o intuito de fomentar a cultura local e estimular o empreendedorismo. “A feira é uma boa escolha para a ocupação das praças pelos munícipes. Igualmente, incentiva a valorização das artes e dos artistas locais, além de espalhar a cultura local”, comenta Edson Tadeu, um dos organizadores do evento da Subprefeitura.

As Feiras de Artes e Artesanato contribuem para o lazer das famílias aos fins de semana, trazendo adultos e crianças para um espaço repleto de árvores e áreas verdes, um contato saudável com o meio ambiente.

O evento permite que muitas famílias conquistem uma renda extra, ao mesmo tempo em que promovem a ocupação do espaço público, trazendo mais segurança para os moradores da região, criando um convívio harmonioso. “Acredito que todos nós ganhamos muito com isso”, diz Karem Baldin, componente dos organizadores das feiras.

A Subprefeitura do Butantã está elaborando mais dois projetos para que mais duas praças possam receber as feiras dentro de alguns meses, desta forma, ampliando e facilitando o lazer, o acesso à cultura e gerando mais oportunidades de trabalho para os moradores da região.

Programação das Feiras de Artes e Artesanato:

Praça Vinícius de Moraes – aos domingos, das 9h às 17h

Praça Zaphira Leite – aos domingos, das 10h às 18h

Praça Vila São Francisco – aos domingos 10h às 17h