A Estação Santo Amaro está em meio a obras com o objetivo de aprimorar a infraestrutura da área de transferência que liga a estação à Linha 9 – Esmeralda, da CPTM, para tornar o espaço compatível à atual demanda de público da Linha 5, que cresceu em mais de 90% – de 320 mil para 600 mil passageiros – desde a abertura das últimas estações e conclusão da linha no ano passado. A previsão é de que as obras sejam concluídas em um prazo de até 24 meses. O investimento está inserido no montante previsto de R$ 3 bilhões ao longo dos 20 anos de concessão.

Para melhorar a fluidez dos passageiros, especialmente em horários de maior movimentação, ao todo, serão implantados aproximadamente 4 mil m² a mais de espaço nas plataformas, mezanino e passarela de integração e serão instaladas mais oito escadas rolantes e quatro elevadores.

Na Estação da Linha 5 – Lilás, o espaço das plataformas será ampliado com a construção de uma plataforma auxiliar de sete metros de largura, ao lado da existente, em cada um dos sentidos. Na extremidade de cada plataforma ampliada, serão acrescentadas três escadas rolantes, uma escada fixa e um elevador.

Também serão alargados o mezanino da estação da CPTM e a passarela de integração entre as duas linhas, que passará a ter 14 metros de largura e ganhará um par de escadas rolantes para acesso à plataforma. Adicionalmente, será construída nova passarela de 6 metros de largura, para integrar as duas estações. Por fim, no acesso ao mezanino da estação de trem será instalado um novo conjunto de bilheterias e haverá substituição dos bloqueios (catracas) na integração por câmeras de contagem.

“Essas adequações visam oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade aos 95 mil passageiros que passam pela Estação Santo Amaro todos os dias”, afirma Francisco Pierrini, presidente da ViaMobilidade.

A ViaMobilidade é a concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 5 –Lilás de metrô e 17 – Ouro de monotrilho em São Paulo. A Linha 5 – Lilás é composta por 17 estações e atende à zona sul de São Paulo, de Capão Redondo a Chácara Klabin. Ela se integra ao Metrô na Estação Santa Cruz (Linha 1 – Azul) e na Estação Chácara Klabin (Linha 2 –Verde) e à CPTM (Linha 9 – Esmeralda) na Estação Santo Amaro. Já a Linha 17 – Ouro, quando concluída pelo Governo do Estado de São Paulo, terá oito paradas entre as estações Morumbi e Jardim Aeroporto, com integrações à Linha 5 – Lilás, na Estação Campo Belo, e com a Linha 9 –Esmeralda da CPTM, na Estação Morumbi.

Linha 5 – Lilás

Com integração à malha ferroviária e aos terminais de ônibus, a Linha 5 – Lilás funciona como um dos principais corredores de transporte coletivo na zona sul da cidade, ligando bairros populosos com o centro expandido de forma rápida e eficiente. Além disso, passa por áreas movimentadas, com complexos hospitalares, centros empresariais e polos comerciais. Em 4 de agosto de 2018, a Linha passou a ser operada pela ViaMobilidade, por meio de contrato de concessão de 20 anos.

Na época o trecho operacional era compreendido por 10 estações de Capão Redondo a Moema e 16 trens em circulação. A Linha transportava 320 mil passageiros por dia útil. Atualmente são transportados quase 600 mil passageiros por dia útil nas suas 17 estações, acréscimo de 90% em relação a 2018, quando a concessionária assumiu. Para atender essa demanda, atualmente estão em circulação 24 trens da frota P, fabricados em 2009.

A Linha 5 – Lilás foi construída em fases, com início em 1998 pela CPTM e aberta para a operação pelo Metrô em outubro de 2002, com 8,4 km, um pátio de manutenção e estacionamento (Pátio Capão Redondo) e seis estações: Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi, Santo Amaro e Largo Treze. Oito trens da Frota F atendiam a este trecho.

A segunda fase teve o início de sua construção em 2009 com a estação Adolfo Pinheiro, inaugurada 2014. Em 2017 foram abertas as estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin. Em 2018 foram inauguradas as estações Eucaliptos (março) e Moema (abril) e AACD-Servidor. Em abril de 2019, a última estação da linha a ser inaugurada foi a Campo Belo.