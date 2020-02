Há quatro anos, a Ciao Pizzeria Napolitana abriu sua primeira unidade em Porto Alegre para apresentar uma proposta de pizzaria verdadeiramente napolitana, cumprindo uma série de regras e pré-requisitos. As pizzas são feitas com farinha importada da cidade italiana, com azeite e tomates da região da Campagna e com mussarela de búfala fresca. O forno também segue à risca as regras de dimensão e temperatura, que chega a 500º, para proporcionar a cocção em pouco mais de um minuto, conferindo à massa a leveza, maciez e um aroma de pão fresco.

De ambiente moderno e despojado e um jeitão bastante informal, a marca conquistou o público do Rio Grande Sul com seis unidades e agora chega a São Paulo, em Pinheiros sob o comando do empresário Eduardo Azevedo, que também é sócio também do bar Exquisito!, presente há 15 anos na região da Praça Roosevelt, e um dos fundadores da extinta FunHouse.

A pizza da Ciao

Seguindo os padrões de Nápoles, as redondas são individuais, com diâmetro entre 28 e 30 centímetros, fermentação de 24h, espessura fina, bordas de até dois centímetros e textura levemente crocante, assadas em no máximo 90 segundos. O pedido é feito diretamente no caixa, chega nas mesas compartilhadas sem talheres e com os atendentes chamando os clientes pelo nome. Uma outra atenção especial da marca se dá sobre seus ingredientes frescos. A produção de massa é limitada, feita em quantidade quase que exata da expectativa de atendimento. Assim, as pizzas podem terminar antes do horário de encerramento. É “Finito!”, como costumam dizer em Nápoles e nas unidades do Sul.

São 12 as opções de coberturas, incluindo a clássica Marguerita, a versão Carbonara e a Pesto e Formaggi, pizzas veganas e um sabor especial diferente a cada 15 dias, com valores entre R$ 23 e R$ 38. É possível pedir ainda três entradinhas, sendo uma salada, uma tábua de mussarela de búfala com presunto cru e ainda a burrata, ou a única opção de sobremesa, uma massa dobrada duas vezes, recheada com Nutella e pistache e finalizada com açúcar de confeiteiro.

Para beber, diferente das demais unidade, a casa em São Paulo será a única a oferecer carta de drinks, atendendo à uma demanda do público da região. São seis clássicos como Aperol Spritz, Gin Tonica e Negroni, com valores entre R$22 e R$28, além de chopes, cervejas e não alcoólicos.

O ambiente

A Ciao fica em um sobrado à rua Cunha Gago, sendo o andar superior uma laje bastante convidativa para comer a tradicional pizza a céu aberto em ambiente arborizado. Mesas de madeira com bancos compartilhados e varal de luzinhas o tornam ainda mais aconchegante para o fim de tarde e noite adentro. No térreo, a cozinha tem grande destaque na casa, sendo aberta ao público com um balcão em volta para os mais curiosos e banquetas em sua extensão para quem preferir comer por ali.

A casa funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 0h, e aos sábados e domingos, das 17h às 0h. Além do serviço no salão, a Ciao oferece ainda um mercadinho ao lado do caixa, onde é possível adquirir três de suas principais matérias-primas, a farinha italiana Tipo 00 Clássica Caputo, o tomate pelati Ciao, e ainda o azeite.

Serviço:

Ciao Pizzeria Napoletana

Rua Cunha Gago, 46, Pinheiros

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 12h à 0h, e sábados e domingos das 17h à 0h

Instagram: @pizzeriaciaosp