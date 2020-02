A parceria entre os governos de João Doria e Bruno Covas estão garantindo uma atuação proveitosa entre os órgãos estaduais e municipais e várias melhorias já estão acontecendo no Butantã, como zeladoria, segurança, saneamento básico e meio ambiente.

As ações garantiram a despoluição de diversos córregos da região, com um trabalho conjunto da Subprefeitura do Butantã e Sabesp. Para reforçar os projetos em andamento, a Prefeitura contratou mais uma equipe de limpeza de córregos e a Cia. de Saneamento Básico continua intensificando o projeto de despoluição do Rio Pinheiros, realizando a ligação de muitas residências à rede coletora, levando o saneamento básico a todos, principalmente à população mais carente.

Na segurança urbana, as ações em conjunto da Polícia Militar junto com a Guarda Civil Metropolitana estão diminuindo os índices de criminalidade da região. As forças policiais estão auxiliando o trabalho da Subprefeitura no combate ao comércio ilegal e ações de remoção de veículos abandonados. Além disso, a Prefeitura realizou recentemente um grande investimento nas ações de recapeamento das avenidas Eiras García, Jorge João Saad e Guilherme Dumont Villares. Novas vias, como a avenida Morumbi e outras, devem receber esse melhoramento.

Também inúmeras praças da região estão recebendo reformas e revitalização. Elas passarão a contar com novos equipamentos de ginástica, brinquedos para crianças, quadras poliesportivas e até quadras de tênis.

“Todas as obras que estão sendo executadas e as ações de zeladoria visam atender as necessidades dos moradores da região, pois essa é a linha dos governos João Doria e Bruno Covas, onde o munícipe está sempre em primeiro lugar. Em razão dessa atuação conjunta, entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo, é que o Butantã está se tornando um lugar cada vez melhor”, disse Paulo Vitor Sapienza, subprefeito do Butantã.