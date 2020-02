O Rendez-Vous, bistrô francês localizado na esquina entre as ruas Fradique Coutinho e Artur de Azevedo, no coração de Pinheiros, serve brunch, almoço e jantares típicos da França, um dos países mais valorizados por sua gastronomia em nível mundial. Escolhido pelo Lillet, aperitivo a base de vinhos e licor de frutas mais famoso da França, o bistrô passa a ser a casa da bebida no Brasil, ganhando um bar à altura dos drinques assinados pela marca, sendo um dos pontos com a maior carta de coquetéis elaborados com esse famoso aperitivo, que já existe desde 1976 na França.

Seu espaço será ambientado e ganhará influências Lillet em diversos detalhes. Além da reforma estética, na carta de bar entram cinco drinques assinados por bartenders Lillet e a novidade é o Drinque do Dia, sempre com uma nova receita a cada semana.

O público poderá conhecer o sabor do Lillet nos coquetéis: Lillet Glaçons (R$ 28), que leva Lillet Blanc e uma rodela de laranja; Lillet Vive (R$ 28) Lillet Blanc, Tonica Riverside Original, pepino, morango e hortelã; Pamplemousse Lillet (R$ 32), elaborado com Lillet Blanc, xarope de Pamplemousse Rose de Toranja, Tonica Riverside Original e uma rodela de laranja; Vesper Reverse 007 (R$ 34), Lillet Blanc, gin e vodka e Lillet Rendez-Vous (R$ 34), com Lillet Blanc, gin e Vermute Branco.

No cardápio também entram novidades, snacks e petiscos, que foram criados para harmonizar com os novos coquetéis. Nessa lista, figuram o Croque Crevette, (R$ 42) Três camadas de pão, camarões salteados, molho bechamel, queijo emmental gratinado, acompanhado de mini salada, o Ovo Mollet au Champignon (R$ 34), ovo empanado e frito com gema mole, sobre mix de champignons refogados ao vinho e a Crevette Salade (R$ 44) Mix de folhas, camarões salteados, crótons, tomatinhos confitados, azeitonas pretas, lascas de parmesão, raspas de limão siciliano e molho cítrico refrescante.

O restaurante continua em pleno funcionamento durante a reforma. A reinauguração com o novo conceito está prevista para o dia 11 de fevereiro, com um evento exclusivo, e a partir do dia 12 ao público. “Será uma ótima oportunidade para difundir ainda mais a bebida no Brasil e um pouquinho mais sobre a nossa cozinha de bistrô, que já é sucesso de público”, finaliza Vavy Marigo, administradora do Rendez-Vous.

Serviço:

Rendez-Vous Bistrô

Rua Fradique Coutinho, 179 – Pinheiros

Horário: de terça-feira a domingo, das 8h às 23h

Instagram: @rendezvous.bistro