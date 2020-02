Para que a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), na Vila Leopoldina, possa sair da zona oeste da capital para um novo endereço, o Governo do Estado de São Paulo precisa regulamentar a construção de acessos em rodovias. Tal medida permitiria a construção de novos entrepostos, entre eles o substituto, que ficará na região do Perus.

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, a resolução que autoriza as construções está em fase final de elaboração e deve sair nos próximos dias. Porém, o governo havia estipulado o final do ano passado para que a regulamentação estivesse em vigor.

Invasão de famílias no ‘futuro” Ceagesp

Um dos possíveis terrenos para abrigar o novo local da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) atualmente abriga mais de mil famílias no terreno em Carapicuíba. Os moradores estão no local há mais de 20 anos e formaram uma comunidade entre o lixão e uma antiga mina. Atualmente, a comunidade sofre com a irregularidade de fornecimento de água e esgoto. As famílias desconhecem o projeto que prevê a sua retirada do local. Em processo de 2018, a Justiça deu direito de moradia às pessoas do local, contra uma ação de reintegração de posse.

Caso seja este o projeto escolhido, as famílias necessitariam de um novo assentamento. Existem, porém, outras propostas de locais para a realocação da Ceagesp.

Prazo de cinco anos

O prazo para o deslocamento da Ceagesp para outro local agora é de cinco anos; embora, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o governador João Doria tenha anunciado, em abril, que a Ceagesp seria transferida da União para o Governo de São Paulo e mudaria de endereço até o final de 2020. Em junho, porém, o Secretário Estadual de Agricultura, Gustavo Junqueira, disse que o prazo mínimo é de 30 meses.

A palavra de João Doria

Na ocasião, Doria disse que “até o final do ano que vem, ele estará em um novo endereço, em uma área seis vezes maior que a área que ele hoje ocupa. Com isso, vamos ter mais permissionários, uma condição melhor, física e operacional. Este novo local será próximo a uma rodovia, o que permitirá uma ligação mais rápida e eficiente com o Porto de Santos e com as demais rodovias federais e estaduais”.

Junqueira, entretanto, afirmou que deve ter sido um “erro de interpretação. Ele estipulou que esta data deve ser para a concepção do projeto, sem ao menos garantir que esteja finalizada esta parte do processo.

Transferência de direção

A Ceagesp será transferida do Ministério da Agricultura para a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e o novo espaço será viabilizado por meio de recursos privados. O futuro endereço não foi anunciado ainda para evitar especulação imobiliária. No atual local do Centro será implantado o Citi (Centro Internacional de Tecnologia e Inovação), também em parceria com a iniciativa privada. “Será o Vale do Silício de São Paulo, com 650 mil metros quadrados de área dedicada à tecnologia”, explicou o governador.

O Citi deverá ser o mais avançado ambiente de criatividade e desenvolvimento de startups do Brasil. O foco é o desenvolvimento e aplicação de hardtech (serviços de alta intensidade tecnológica).

“Tecnologia e inovação fazem parte do DNA de São Paulo. A região que escolhemos para abrigar o Citi já tem vocação para isso. Próximo de lá já temos o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e a USP. O Citi será feito em conjunto com a prefeitura e o Governo Federal, porque ele vai abrigar projetos de interesse do país”, declarou o governador.