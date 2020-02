Nobre e típica da região da Itália, a trufa é considerada um ingrediente da alta gastronomia e apresenta forte personalidade agregando sabores especiais as receitas. Servida ralada, em molhos, manteigas ou azeites, ela invade cardápios dos mais renomados restaurantes italianos, japoneses e de culinária contemporânea de São Paulo. Em São Paulo, alguns locais servem a iguaria.

O italiano Tre Bicchieri acaba de lançar um menu especial que reúne sete pratos chamado de “Tartufo”. Entre os destaques está a Tagliata di Ribeye con capelli d’angelo al tartufo, feito com Ribeye de black Angus grelhado, servido com cabelo de anjo artesanal e trufas (R$320) e o Quaglie com risotto al tartufo, que leva codorna recheada com funghi, servida com risoto parmegiana e trufas (R$ 290).

Referência em culinária japonesa, o restaurante Kitchin elabora em seu cardápio algumas opções com azeite trufado. Para começar, escolha o carpaccio que é feito com finíssimas fatias de barriga de salmão com azeite trufado e finalizado com flor de sal e raspas de limão siciliano (R$ 60). Outra opção é provar a dupla de Jyo de Codorna, que é preparado com salmão, gema de ovo e azeite trufado para finalizar (R$ 32).

No Santo Grão do Itaim é possível pedir pelo “Bikini Trufado”. Entradinha que leva presunto cru, queijo derretido no pão de miga com geleia de maçã e requeijão de trufas negras para dar o toque final (R$ 39). Outra opção é o risoto de aspargos frescos com manteiga trufada (R$ 55).

Serviço:

Tre Bicchieri

Rua General Mena Barreto, 765

Horário: Segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h; sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h à 0h30; sábado, das 12h às 16h30 e das 19h à 0h30; domingo e feriados, das 12h às 17h e das 19h às 22h.

Instagram: @trebicchieri_

Tre JK

Shopping JK Iguatemi

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

Horário: Segunda a quinta-feira, das 12h às 15h; sexta-feira, das 12h às 16h; sábado, das 12h às 17h e domingo, das 12h às 20h; jantar, de segunda a quarta-feira, às 19h

Kitchin Itaim

Rua Iaiá, 83, Itaim, São Paulo

Horário: segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h à 0h; sexta-feira, das 12h às 15h e 19h à 0h30; sábado, das 12h às 15h30 e 19h à 0h30

Instagram: @restaurantekitchin

Santo Grão

Jerônimo da Veiga, 179 – Itaim Bibi

Instagram: @santograo