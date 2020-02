Onde passear e o que fazer em Embu das Artes? Com uma história rica no mundo da arte, Embu tem inúmeros pontos turísticos para serem visitados e está localizada a aproximadamente 30 minutos de distância da capital paulista. Confira alguns locais para visitar neste fim de semana em Embu das Artes:

– Feira de arte: com centenas de expositores, a Feira de Artes fica na área central da cidade e recebe cerca de 30 mil visitantes por fim de semana no Centro Histórico. Funciona todos os sábados e domingos, das 9h às 16h. Endereço: Largo 21 de Abril, s/n;

– Parque Francisco Rizzo: o Parque do Lago Francisco Rizzo é uma das melhores opções de lazer gratuitas da região. Inaugurada em 1999, conta com pistas de cooper, parque infantil, viveiro de mudas e ponto de entrega de coleta seletiva. O parque conta também com quiosques para alimentação. Endereço: rua Alberto Giosa, 390 (km 282 da Rodovia Regis Bittencourt);

– Museu de Arte Sacra: sua arquitetura apresenta características do estilo barroco paulista e um acervo rico em imagens de anjos, santos e personagens bíblicos, quase todos entalhados em madeira, modelados em terracota ou em armações em roca, produzidas entre os séculos XVII e XIX. A principal obra do museu é o “Senhor Morto”, esculpido em uma tora de madeira, bem como as imagens de Nossa Senhora das Dores e da Santa Ceia, em roça, de autoria do Padre Macaré. As demais obras foram esculpidas pelos jesuítas e índios. Endereço: Largo dos Jesuítas, 67 – Centro;

– Conjunto Nossa Senhora do Rosário: é formado pela igreja e pela antiga residência dos padres, conjugadas numa mesma edificação. Trata-se de uma das mais importantes construções jesuítas em São Paulo, caracterizadas pela simplicidade das linhas retas. Endereço: rua da Matriz, 35 – Centro;

– Clube Ziu Enomoto: o Centro de Lazer Ziu Enomoto oferece uma ótima área de lazer, esporte e diversão em contato direto com a natureza. Com 80 mil m2 de pura beleza em meio à Mata Atlântica, o espaço conta com um lago piscoso de aproximadamente 12 mil m2 abastecido por duas nascentes principais. Endereço: Estrada Taji Takahashi, 330 – Chácaras Marajoara;

– Cidade das Abelhas: a Cidade das Abelhas foi criada há 37 anos com o intuito de transportar alunos, crianças e pessoas de todas as idades para o mundo maravilhoso das abelhas, em 100 mil metros quadrados de Mata Atlântica preservada. Agora, como novas atrações, já começaram a chegar os dinossauros, em novo espaço ecológico, com som cinematográfico e que vão contracenar com as abelhas, mostrando que, com sua organização, elas conseguiram passar por todos os cataclismas e sobreviverem, já que sua origem data do tempo jurássico, há mais de 100 milhões de anos. O parque ainda conta com o registro do “Museu de Apicultura e Mel”, oficializado no Cadastro Nacional de Museus do Ibran (Instituto Brasileiro de Museus do Ministério da Cultura). É dessa forma que a Cidade das Abelhas garante muita cultura, aliada à diversão, em um passeio pertinho de São Paulo. Endereço: Estrada da Ressaca, Km 7 – Embu das Artes/Cotia (setas a partir do Estádio Municipal).

Fonte: Reportagem de Elizeu Teixeira Filho, do Jornal SP Repórter (www.jornalspreporter.com.br)