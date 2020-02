O wine bar Vino! SP, que fica na rua Fradique Coutinho, 47, em Pinheiros, acaba de repaginar todo o seu cardápio. A mudança ficou a cargo do chef paranaense Kay Kurihara, apontado como um dos grandes talentos da região e responsável pela cozinha do Vino! Batel, de Curitiba. O novo menu tem como foco receitas italianas, com muitas opções para compartilhar. A sessão de Risotinos apresenta pedidas como Risotino de gorgonzola com pera (R$26), Camarões com gengibre e fatias de manga (R$29) e Funghi com manteiga de trufas (R$29).

Na sessão de polentas, Creme de cogumelos e ovo caipira (R$21) e Ragú de costela de angus com farofinha de alho R$24.

Vale destacar um dos hits de sucesso do Sul: a Battuta, versão de steak tartar feita com Angus picado na ponta da faca com cevadinha e flor de sal, acompanhada de torradas e rúcula (R$29). Entre os pratos, Costela Assada com seu próprio molho (R$68) – assada em baixa temperatura no seu próprio molho com purê de batatas e agrião, e Spaguetti Carbonara – feito com gema caipira, creme de parmesão e panceta Monte bello crocante R$34.

Para finalizar, Torta de chocolate com calda de Nutella R$25 e Sorvete de coco fresco com geleia de amoras feita na casa R$21. Além das opções de vinhos em taça indicadas pelos especialistas, os clientes também podem escolher sua própria garrafa entre as prateleiras em um portfólio de mais de 300 rótulos, sendo boa parte de pequenos produtores.

Serviço:

Vino! Bar São Paulo

Rua Fradique Coutinho, 47 – Pinheiros

Horário: segunda a sábado, das 17h à 1h