A Prefeitura da Cidade de São Paulo publicou no Diário Oficial a abertura do edital para promover uma Parceria Público-Privada (PPP) dos 31 terminais urbanos de ônibus da cidade, além de dois pontos de parada (Clínicas e Eldorado), oito estações do Expresso Tiradentes e quatro corredores de ônibus (apenas monitoramento por tecnologia da informação).

O edital de licitação prevê que a empresa vencedora será a responsável pela administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos espaços. Trata-se de uma concorrência nacional para uma concessão administrativa por 30 anos que foi elaborada, em conjunto, pelas equipes das Secretarias de Governo Municipal (SGM) e de Mobilidade e Transportes (SMT), com benefícios econômicos da ordem R$ 3,37 bilhões para a população de São Paulo.

Os equipamentos públicos envolvidos na PPP representam um custo de, aproximadamente, R$ 20,86 milhões mês (R$ 258,4 milhões ano) para a Prefeitura. Apesar de ser um único edital, os terminais foram divididos em três blocos: noroeste, sul e leste. Será possível que um mesmo licitante seja declarado vencedor em mais de um lote nos casos em que seja o único interessado a apresentar proposta por aquele grupo de terminais.

O critério de julgamento utilizado pela concessão prevê a inversão das fases de habilitação e de proposta comercial. Vencerá aquele que apresentar o menor valor da contraprestação a ser paga pela Prefeitura mensalmente. A contraprestação mensal máxima definida no edital é: R$ 4.260.000,00 para o bloco noroeste; R$ 5.270.000,00 para o bloco sul e R$ 4.990.000,00 para o bloco leste.

O vencedor da PPP terá a responsabilidade de realizar obras de requalificação com padronização técnica dos terminais; atualização tecnológica, incorporação de novas soluções e métodos; melhoria da qualidade dos serviços de administração, manutenção, vigilância e limpeza, permitindo otimização e redução dos custos diretos e indiretos; facilitação da mobilidade urbana e a diversificação dos usos residencial e não residencial no espaço aéreo sobre os terminais.

O edital de licitação cita, entre outros, os seguintes investimentos que a futura concessionária deverá realizar nos equipamentos: acessibilidade, plataformas, espaços de embarque-desembarque (berços), paradas de ônibus, viário, rampas, corredores, passarelas, mezaninos, escadas fixas, rolantes, elevadores, faixas de pedestres, cobertura, acessos, calçadas, áreas administrativas e de apoio operacional, sanitários, vestiários, depósitos, sala de plantão e outros.

A média diária de passageiros que circulam pelos terminais é de 900 mil, o que transforma tais espaços em centralidades regionais e vetores de desenvolvimento urbano. Eles também são atrativos para o comércio e prestadores de serviços, conforme o próprio Plano Diretor Estratégico (PDE, Lei Municipal nº 16.050/14). Para incentivar as empresas a participar da licitação, sobre os terminais o concessionário poderá erguer construções residenciais, comerciais e de serviços, de forma a contemplar a diretriz do PDE que se refere ao adensamento nos eixos de transporte. Vale ressaltar que todas as construções que venham a ser realizadas nos terminais urbanos deverão cumprir a legislação e serão exigidos todos os alvarás e/ou licenças.

Os interessados poderão consultar as minutas dos documentos do edital no endereço eletrônico da Secretaria do Governo Municipal (SGM).

Terminais de ônibus

Lote Noroeste: Pinheiros; Lapa; Amaral Gurgel; Campo Limpo; Casa Verde; Jardim Britânia; Pirituba; Princesa Isabel e Vila Nova Cachoeirinha

Lote Sul: Santo Amaro; Água Espraiada; Bandeira; Capelinha; Grajaú; Guarapiranga; Jardim Ângela; João Dias; Parelheiros e Varginha

Lote Leste: Antônio Estevão de Carvalho; Aricanduva; Cidade Tiradentes; Itaquera II; Mercado; Parque Dom Pedro II; Penha; Sacomã; São Miguel; Sapopemba; Vila Carrão e Vila Prudente

Corredores de ônibus

Parelheiros/Rio Bonito/Santo Amaro; Pirituba/Lapa/Centro; Santo Amaro/Nove de Julho/Centro e Campo Limpo/Rebouças/Centro

Paradas de ônibus

Clínicas e Eldorado.