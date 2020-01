A Licença de Instalação da Estação João Dias, que fará parte da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, foi publicada na edição desta sexta-feira (10), do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Com a concessão do documento, as obras da primeira estação da companhia que será construída pela iniciativa privada poderão ser iniciadas.

As obras da nova estação, localizada entre as estações Santo Amaro e Granja Julieta, serão gerenciadas pela Brookfield Properties, empresa do Grupo Brookfield responsável pelo empreendimento comercial localizado ao lado do empreendimento. A construção estará a cargo da Construtora Telar, por meio de um contrato firmado entre as duas empresas. Os custos da construção pelas empresas privadas são previstos em R$ 60 milhões.

A estação será doada ao Governo do Estado de São Paulo, e a CPTM será responsável pela operação e manutenção do local. “A futura Estação João Dias, construída a partir de uma parceria com a iniciativa privada, não beneficiará apenas as pessoas que trabalham no empreendimento, mas também levará mais opções de mobilidade a todos que circulam pela zona sul de São Paulo”, afirma Pedro Moro, presidente da CPTM.

Caberá à CPTM avaliar quais intervenções serão necessárias no trânsito, bem como na própria Linha 9, que futuramente terá a via férrea e a rede aérea remanejadas no trecho onde as plataformas da nova estação serão construídas.

O prazo previsto de execução da obra é de 31 meses. A demanda estimada é de cerca de 10,5 mil usuários por dia útil. Pelo projeto executivo, a estação terá uma entrada dentro do empreendimento da Brookfield Properties (onde possui duas torres corporativas) e uma entrada principal na pista local da Marginal Pinheiros. A nova estação contará com edifício principal, passarela de acesso à plataforma central e terá escadas rolantes, fixas e elevadores, garantindo acessibilidade a todos.

A obra faz parte de uma série de medidas da Secretaria de Transportes Metropolitanos para melhorar e ampliar o transporte público sobre trilhos. “A missão de nosso Governo é entregar aos passageiros condições mais eficientes, confortáveis e seguras para se locomoverem no transporte público sobre trilhos e pneus intermunicipais. Sabemos a grandiosidade do desafio e vamos investir em infraestrutura e em melhores serviços”, afirmou o Secretário Alexandre Baldy, em abril de 2019 ao pontuar as iniciativas para a área.