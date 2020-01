Índios da tribo tupiniquim dos guaianás, também conhecida como “guaianases”, eram um agrupamento indígena brasileiro que povoou São Paulo de Piratininga até o final do século XVI. Os primeiros padres da Companhia de Jesus deram início à missão de construir a casa de meninos no planalto de Piratininga em agosto de 1553, quase seis meses antes da data da missa que vai oficializar o nome de São Paulo.

Os padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega subiram a Serra do Mar, nos idos de 1553, a fim de buscar um local seguro para se instalar e catequizar os índios. Ao atingir o planalto de Piratininga, encontraram o ponto ideal. Tinha “ares frios e temperados como os de Espanha” e “uma terra mui sadia, fresca e de boas águas”.

Os religiosos construíram um colégio numa pequena colina, próximo aos rios Tamanduateí e Anhangabaú, onde celebraram uma missa. Era o dia 25 de janeiro de 1554, data que marca o aniversário de São Paulo. Quase cinco séculos depois, o povoado de Piratininga se transformou numa cidade de 11 milhões de habitantes. Daqueles tempos, restam apenas as fundações da construção feita pelos padres e pelos índios no Pateo do Collegio.

Piratininga demorou 157 anos para se tornar uma cidade chamada São Paulo, decisão ratificada pelo rei de Portugal. Nessa época, São Paulo ainda era o ponto de partida das bandeiras, expedições que cortavam o interior do Brasil. Elas tinham como objetivo a busca de minerais preciosos e o aprisionamento de índios para trabalharem como escravos nas minas e lavouras.

Em 1815, a cidade se transformou em capital da Província de São Paulo, mas somente 12 anos depois ganharia sua primeira faculdade, de Direito, no Largo São Francisco. A partir de então, São Paulo se tornou um núcleo intelectual e político do país, mas apenas se tornaria um importante centro econômico com a expansão da cafeicultura no final do século 19. Imigrantes chegaram dos quatro cantos do mundo para trabalhar nas lavouras e, mais tarde, no crescente parque industrial da cidade. Mais da metade dos habitantes da cidade, em meados da década de 1890, era formada por imigrantes.

Na década de 1940, São Paulo também ganhou importantes intervenções urbanísticas, principalmente no setor viário. A indústria se tornou o principal motor econômico da cidade, e a necessidade de mão de obra para essas duas frentes trouxe brasileiros de vários estados, principalmente do nordeste do país.

Hoje, a capital paulista é o centro financeiro da América Latina e ainda recebe de braços abertos brasileiros e estrangeiros, em um ambiente de tolerância e respeito à diversidade de credos, etnias, orientações sexuais e tribos.

Comemorações

Para celebrar a cidade e seus habitantes, inúmeras atividades devem acontecer neste fim de semana. A Associação dos Amigos da Praça Benedito Calixto e o projeto O Autor na Praça, realizam o evento “Humor na Praça” – Feliz Cidade, com a participação dos cartunistas Paulo & Chico Caruso e o lendário Jaguar. Acontecem, ainda, as exposições “Paulistanos ilustres ilustrados” e “São Paulo por Paulo Caruso”, o bate papo com os convidados, caricaturas do público, apresentações musicais com a dupla Paulo & Chico Caruso e participação da jovem cantora e compositora Fernanda Ouro acompanhada de sua banda. As exposições serão instaladas nos muros e calçadas da praça a partir das 12h, o bate papo, caricaturas e apresentações musicais acontecem no Espaço Plínio Marcos, a partir das 15h.

Para os ouvintes da BandNews FM, há uma programação especial. A emissora apresenta o “Experiência BandNews FM, Especial de Aniversário de São Paulo”. O evento será realizado na Casa das Rosas (Avenida Paulista, 37), das 9h às 16h, com programação ao vivo direto do local com a presença de convidados e atrações musicais.

Os colunistas da BandNews FM também vão marcar presença. Às 11h, Carol Costa, do Jardinaria, vai ensinar como montar um arranjo lindo e simples de fazer, para dar de presente, enfeitar sua casa ou fazer aquela renda extra. Às 14h, Vivi Favery, do Bicicletando, vai dar dicas de como andar de bike na cidade de São Paulo, de como pedalar melhor e ainda vai ensinar tudo sobre os equipamentos.

A emissora vai disponibilizar alguns serviços e exames no local do evento para os ouvintes cuidarem da saúde: aferição da pressão, teste de glicemia, cálculo do IMC e orientações com nutricionista.

As crianças são muito bem-vindas no “Experiência BandNews FM Especial de Aniversário de São Paulo”. O Espaço Kids contará com oficinas de leitura e dobradura, além de pintura no rosto e atividades lúdicas (roda pião, bola de gude, ioiô, tabuleiro).

Um dos destaques do calendário integrado da cidade, o Agendão, do programa São Paulo Capital da Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, o Aniversário de São Paulo celebra a fundação da maior cidade da América Latina, promovendo uma reflexão sobre a sua história por meio das atividades programadas para o dia 25 de janeiro. O evento conta com mais de 300 atividades entre shows, palestras, cinema, dança, circo, teatro, programação infantil, debates e roteiros de memória, realizadas em cerca de 150 pontos em todas as regiões da cidade.

Entre as atividades programadas, na região central, o destaque é o Grande Cortejo Modernista. Na festa da cidade, cabem todos os ritmos e gêneros: da cultura indígena, passando pelo forró, pelo hip hop, pelo samba, erudito e rock, até atrações de música brasileira e carnaval.

No Butantã, zona oeste, a programação se inicia às 14h com o grupo Samba Rock Santo Amaro formado por alunos de uma oficina realizada na própria Casa de Cultura. Na sequência, às 15h20, o grupo “Eu soul sambarock” relembra os bailes das periferias de São Paulo desde a década de 1960. Às 16h, a banda Sandália de Prata apresenta seu novo disco, “Maloqueiro e Elegante”. O encerramento fica com a cantora Paula Lima, às 18h. Com foco no samba-rock, o repertório traz canções como “Mil estrelas” e “Meu guarda-chuva”.

Ainda nessa região, no Centro Cultural Tendal da Lapa, às 19h, o cantor Marcelo Jeneci apresenta seu novo disco, “Guaia”, voltando às origens ao homenagear o bairro em que cresceu, Guaianazes. Para apresentar o terceiro álbum, Marcelo Jeneci (voz, sanfona e teclados) sobe no palco acompanhado por Rafa Cunha (bateria e samplers). No repertório, seus maiores sucessos e as novas canções “Aí Sim”, “Oxente” e “Redenção”, entre outras.