O verão é a estação mais aguardada, pois é a época mais propícia para tomar aquele banho de piscina, passear no parque com seu cão ou até mesmo ir à praia. Mas para aqueles que costumam levar os seus pets para passeios ao ar livre e viagens, é importante se atentar aos cuidados para que os bichinhos não se prejudiquem com a alta temperatura.

Cleber Santos, especialista em comportamento animal e proprietário da ComportPet, explica que os animais, assim como os seres humanos, podem sofrer muito com o calor excessivo, principalmente em épocas como a atual. “Os tutores devem buscar formas de refrescar o cão, para que ele não se sinta mal nem desanimado e consiga aproveitar todos os momentos de forma saudável”, explica.

Horários do passeio: passear é uma das atividades preferidas dos cães, e não deve ser deixada de lado quando as temperaturas estão altas. Porém, é aconselhável que tutores evitem praticar atividades físicas – como passeios, agility, corridas, aulas de adestramento – em horários mais quentes do dia, ou seja, 10h às 16h.

Hidratação: o cão deve ter sempre por perto uma tigela com água filtrada fresca e limpinha durante todo o dia e noite. De acordo com a especialista, um cão precisa em média de um consumo hídrico de 60 ml/kg/dia.

Proteção solar: tomar um simples banho de sol diário, pode ser bastante prazeroso para os cães, porém requer cuidados extras. Desta forma, para o especialista, é obrigatório que cães usem protetor solar, principalmente nas áreas do corpo com pouco pelo que deixam a pele mais desprotegida. “Recomenda-se que os tutores usem protetores solar desenvolvidos para cães e gatos, com FPS acima de 30, pois a pele dos animais é dermatologicamente diferente da humana”, recomenda.

Fonte: Cleber Santos, especialista em comportamento animal e proprietário da ComportPet (www.comportpet.com.br)